06:53 | 11.10.2024
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Новини Тернополя 

У Тернополі працюють над створенням екомапи: долучайтеся до збору даних про пункти прийому вторсировини

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Тернопіль активно розвиває екологічні ініціативи, і в рамках Green Innovation Challenge планується створення «Екомапи Тернополя», яка об’єднає всі пункти збору вторсировини в місті — від одягу до пластику, від скла – до здачі техніки.

Ми закликаємо всіх мешканців та представників бізнесу долучитися до створення цієї екомапи, надавши інформацію про пункти прийому вторсировини. Це можуть бути:

  • папір,
  • скло,
  • батарейки,
  • одяг та взуття,
  • велика і дрібна неробоча побутова техніка,
  • використані електронні сигарети,
  • кришечки тощо.

Допоможіть нам зробити місто більш екологічним і зручним для сортування. Поділіться інформацією про пункти прийому за посиланням.

Разом ми можемо створити карту, яка допоможе кожному тернополянину знайти найближчий пункт прийому та зробити свій внесок у збереження довкілля!

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