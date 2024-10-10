У Тернополі працюють над створенням екомапи: долучайтеся до збору даних про пункти прийому вторсировини

Тернопіль активно розвиває екологічні ініціативи, і в рамках Green Innovation Challenge планується створення «Екомапи Тернополя», яка об’єднає всі пункти збору вторсировини в місті — від одягу до пластику, від скла – до здачі техніки.

Ми закликаємо всіх мешканців та представників бізнесу долучитися до створення цієї екомапи, надавши інформацію про пункти прийому вторсировини. Це можуть бути:

папір,

скло,

батарейки,

одяг та взуття,

велика і дрібна неробоча побутова техніка,

використані електронні сигарети,

кришечки тощо.

Допоможіть нам зробити місто більш екологічним і зручним для сортування. Поділіться інформацією про пункти прийому за посиланням.

Разом ми можемо створити карту, яка допоможе кожному тернополянину знайти найближчий пункт прийому та зробити свій внесок у збереження довкілля!