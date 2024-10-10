У Чортківській громаді планують трішки підвищити тариф на вивезення сміття

До Чортківської міської ради надійшло повідомлення від Чортківського комбінату комунальних підприємств про намір корегування тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами, оскільки попередній тариф затверджений ще влітку 2021 року та є нерентабельним.

Комісія з питань затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги в розмірі економічного обґрунтування витрат на їх надання для населення Чортківської громади проаналізувала надані цифри та рекомендуватиме виконавчому комітету розглядати питання про корегування тарифу.

Комісія пропонуватиме виконкому встановити вартість вивезення 1 м3 твердих побутових відходів на рівні 211,44 грн (зараз 176,94 грн).

Тобто для тих, хто має індивідуальні контейнери об’ємом 0,12 м3, вивезення сміття коштувало би:

✅якщо вивозитимуть 1 раз у тиждень – 109,95 грн (зараз 92,02 грн) за місяць;

✅якщо вивозитимуть 1 раз у 2 тижні – 54,97 (зараз 46 грн) за місяць.

За умови відсутності індивідуальних контейнерів для збору ТПВ:

✅для приватного сектора – 44,23 грн (зараз 37,01 грн) в місяць за 1 людину;

✅для багатоповерхових будинків – 35,77 грн (зараз 29,93 грн) в місяць за 1 людину.

Старий тариф вже нерентабельний, оскільки він затверджений рішенням виконавчого комітету від 04.08.2021 р. З того часу відбулось суттєве підвищення цін на основні складові тарифу, а саме:

❌ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. Згідно із законодавством, мінімальна заробітна плата була збільшена, що вплинуло на витрати підприємства, на утримання та оплату праці (з 1.04.20244 р. «мінімалка» складає 8000 грн, а у діючому тарифі закладена «мінімалка» у розмірі 6000 грн);

❌ЗМІНИ ВИТРАТ НА ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ. Витрати на паливно-мастильні матеріали зросли на 70%: у діючому тарифі врахована вартість дизельного пального 23,50 грн/л (без ПДВ), згідно з фактичними витратами 2024 року вартість дизельного палива становить 40,25 грн/л (без ПДВ); газ скраплений 12.98 грн/л (без ПДВ) в 2021 році, на даний час – 22,00 грн/л (без ПДВ).