Новини Тернополя 

У Тернополі ремонтують одночасно 15 дворів

Maryana 67 Views Прокоментуй!

Традиційно у літній період у Тернополі продовжується капітальний ремонт об’єктів благоустрою, доріг, дворів, міжквартальних проїздів.

Лише за останній тиждень у місті одночасно ремонтують понад 20 об’єктів: п’ять доріг, п’ятнадцять дворів та міжквартальних проїздів, а також вхід у парк ім. Т.Шевченка.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРОЇЗДІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

Тривають ремонти за адресами:

  1. вул. Пушкіна, 5
  2. вул. Галицька (від пр. Злуки між будинками №8 та №4а)
  3. вул. Живова, 2
  4. вул. Л.Курбаса, 9
  5. вул. Дружби, 6,
  6. вул. Галицька, 56
  7. вул. Вербицького, 4
  8. вул. Лесі Українки, 15
  9. проїзд вул. Слівенська – вул. Слівенська,13
  10. проїзд між ж/б будинками по бульв. С.Петлюри, 2-6 (влаштування щебеневої основи проїзду).
  11. Проїзд вул. Бродівська, 50-вул. Лукяновича, 1
  12. Проїзд від вул. Громницького до вул. Лучаківського, 3
  13. Двір вул. Тарнавського, 1
  14. Двір вул. Грушевського, 9
  15. Двір вул. Білецька, 2

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