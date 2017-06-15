У Тернополі ремонтують одночасно 15 дворів

Традиційно у літній період у Тернополі продовжується капітальний ремонт об’єктів благоустрою, доріг, дворів, міжквартальних проїздів.

Лише за останній тиждень у місті одночасно ремонтують понад 20 об’єктів: п’ять доріг, п’ятнадцять дворів та міжквартальних проїздів, а також вхід у парк ім. Т.Шевченка.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРОЇЗДІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

Тривають ремонти за адресами:

вул. Пушкіна, 5 вул. Галицька (від пр. Злуки між будинками №8 та №4а) вул. Живова, 2 вул. Л.Курбаса, 9 вул. Дружби, 6, вул. Галицька, 56 вул. Вербицького, 4 вул. Лесі Українки, 15 проїзд вул. Слівенська – вул. Слівенська,13 проїзд між ж/б будинками по бульв. С.Петлюри, 2-6 (влаштування щебеневої основи проїзду). Проїзд вул. Бродівська, 50-вул. Лукяновича, 1 Проїзд від вул. Громницького до вул. Лучаківського, 3 Двір вул. Тарнавського, 1 Двір вул. Грушевського, 9 Двір вул. Білецька, 2