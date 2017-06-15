У Тернополі ремонтують одночасно 15 дворів
Традиційно у літній період у Тернополі продовжується капітальний ремонт об’єктів благоустрою, доріг, дворів, міжквартальних проїздів.
Лише за останній тиждень у місті одночасно ремонтують понад 20 об’єктів: п’ять доріг, п’ятнадцять дворів та міжквартальних проїздів, а також вхід у парк ім. Т.Шевченка.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРОЇЗДІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
Тривають ремонти за адресами:
- вул. Пушкіна, 5
- вул. Галицька (від пр. Злуки між будинками №8 та №4а)
- вул. Живова, 2
- вул. Л.Курбаса, 9
- вул. Дружби, 6,
- вул. Галицька, 56
- вул. Вербицького, 4
- вул. Лесі Українки, 15
- проїзд вул. Слівенська – вул. Слівенська,13
- проїзд між ж/б будинками по бульв. С.Петлюри, 2-6 (влаштування щебеневої основи проїзду).
- Проїзд вул. Бродівська, 50-вул. Лукяновича, 1
- Проїзд від вул. Громницького до вул. Лучаківського, 3
- Двір вул. Тарнавського, 1
- Двір вул. Грушевського, 9
- Двір вул. Білецька, 2