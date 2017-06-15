Тернопільські сходи помалювали у яскраво-червоний колір (фотофакт)

Ремонт пішохідного моста від привокзальної площі до вулиці Вояків дивізії «Галичина» знаходиться на завершальному етапі.

Як розповідає заступник начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Андрій Дроздовський, внаслідок проведення робіт із детальним обстеженням фахівцями було виявлено значний процес корозії стальної арматури конструкції моста. Тому виникла потреба у здійсненні додаткових робіт, обсяги яких суттєво збільшилися.

Ми вважаємо, що після проведення ремонту термін експлуатації моста буде продовжений на 20-25 років. Кошти на його ремонт виділені із міського бюджету. Орієнтовно 200 тисяч гривень було спрямовано на поточний ремонт, а ще понад мільйон виділено на капітальний ремонт. У процесі робіт під час знімання відлущених частин бетону з’ясувалося, що металеві конструкції сильно пошкоджені корозією, зокрема, потрібно повністю замінити одну опору з боку Старого парку. Внаслідок цього тривалість виконання робіт продовжиться ще на 20-30 днів, – розповів Андрій Дроздовський.

Як повідомив фахівець, сходовий марш з боку вулиці Вояків дивізії «Галичина» також матиме накриття. Якщо міст буде закритий, то будуть захищені основні елементи конструкції сходових маршів від негативного впливу опадів, особливо в зимовий період. Відтак відпаде потреба у посипанні піском та сіллю, яка має особливо шкідливий вплив на залізобетонні конструкції.

Накриття зроблене з антивандального пластику, покриття досить міцне для того, щоб захистити від граду, він витримує перепади температур тощо. Міст буде виконаний у сіро-червоних кольорах, вже здійснені роботи із покриття сходів червоною бітумною фарбую. Вона не лише допоможе людям під час пересування сходами бути більш зібраними та уважними, але й дасть хороше зчеплення, за рахунок якого сходи не будуть слизькими. Також бітумне покриття захищатиме від руйнування бетон, з якого виготовлені сходи.