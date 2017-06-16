У Тернополі ремонтують вулицю Клінічну

Триває капітальний ремонт ділянки дороги на вулиці Клінічній. Як повідомив головний інженер управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Микола Лесів, відповідно до проектно-кошторисної документації на ремонт вулиці потрібно 3 мільйони 800 тисяч гривень, із бюджету відповідно до титульного списку виділено 3 мільйони 400 тисяч гривень.

У зв’язку з тим, що було звернення і від лікарні, і від мешканців щодо розширення дороги і відсутності місць для паркування приватного транспорту, міський голова прийняв рішення про влаштування третьої полоси руху на вказаній ділянці.

На даний час підготовчі роботи по заміні дорожного одягу виконані, а саме – здійснено заміну та перенесення інженерних мереж та телекомунікацій і підготоване так зване «корито». До кінця тижня планується влаштувати нижній шар дорожнього одягу на вказаній вулиці. За сприятливих погодних умов наступного тижня ремонтні роботи будуть завершені.

Нагадаємо, що капітальні ремонти тривають на вулицях Клінічній, Пушкіна та Білецькій.