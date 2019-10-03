Як доглядати за очима восени: поради офтальмолога з Тернополя Оксани Хомишин

Осінь – складний період для людського імунітету. Включно і для здоров’я очей. Кореспондент “Погляду” попросила експерта-офтальмолога з Тернополя Оксану Хомишин відповісти на запитання, як доглядати за очима під час простуди та сильної чутливості до зміни температур.

Досьє: Оксана Хомишин – дитячий лікар-офтальмолог ТОВ МЦ «Неоклінік» (вул. Руська, 17, м. Тернопіль).

Освіту здобула в Тернопільській державній медичній академії імені І. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа», де і отримала диплом із відзнакою. Після цього була інтернатура, за результатами якої їй надано звання лікаря-спеціаліста «Дитяча офтальмологія». У цій царині продовжує працювати упродовж 19 років. У 2011 році присвоєно вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Дитяча офтальмологія».

Має величезний досвід у лікуванні аномалій рефракції та косоокості у дітей, у проведенні контактної корекції зору, у консервативному лікуванні гострих та хронічних захворювань очей, у застосуванні різноманітних методик ортоптичного та плеоптичного лікування органів зору.

– Осінь – період, коли чи не всі бодай раз потерпають від застуди. У цей час за очима потрібен особливий догляд?

– Восени зростає ризик не лише застудитися, а й дістати запальне захворювання очей. Осінню люди найбільше хворіють на вірусні кон’юнктивіти, адже вони часто є наслідком перенесених людиною ГРВІ, грипу, риніту чи іншої вірусної інфекції. Вірус герпесу, котрий «дрімає» в організмі людини, за умови зниження імунітету, гарячки, може «вискочити» не на губах чи крилі носа, а спричинити запалення рогівки ока. Симптомами кон’юнктивіту є почервоніння, відчуття піску в очах, біль, припухлість повік. Очі сльозяться, закисають, сверблять.

– Як поводитися хворому на кон’юнктивіт?

– Захворювання заразне, тому недужого, насамперед, необхідно ізолювати від решти родини. Виділити хворому окремі предмети гігієни, рушник, подушку, наволочку, котрі бажано щодня змінювати чи прасувати в максимальному температурному режимі. Регулярно робити вологе прибирання приміщення, у якому перебуває хворий, кварцувати його, провітрювати. Ретельно виконувати приписи лікаря щодо лікування. Підкреслю, що лікування деяких форм вірусних кон’юнктивітів, зокрема аденовірусного, часто затягується на 1-1,5 місяці, а то й до 2-х місяців.

– Осінню розпочинається опалювальний сезон. Повітря у приміщеннях, де немає зволожувачів, дуже сухе. Наскільки це шкідливо для очей?

– У нормі передня поверхня очного яблука вкрита безперервною тонкою слізною плівкою (2.8-3.2 мкм). Та після застудних захворювань очей, особливо через тривалі зорові навантаження – читання, перебування перед монітором, робота з використанням гаджетів та сухе повітря у приміщенні (а восени його активно висушують) цілісність цієї плівки порушується і виникає синдром сухого ока. У людини з’являється відчуття стороннього тіла (піску) у кон’юнктивальній порожнині, почервоніння, печіння і різь в очах; сльозотеча, підвищена чутливість до світла, підсилена сльозоточивість при виході на вулицю, а також швидка зорова стомлюваність; розпливчастий зір. Аби цього уникнути, раджу використовувати зволожуючі краплі та гелі, призначення яких визначається інтенсивністю проявів, стадією захворювання та індивідуальними потребами людини.

– Як правильно обрати ці препарати?

– Сучасними вимогами до зволожуючих очних крапель є їх максимальна безпечність, відсутність консервантів, легкість та зручність використання. Найпоширенішими є препарати на основі гіалуронової кислоти. Проте конкретний припис можна зробити, лише провівши необхідні дослідження сльзопродукції та час розриву слізної плівки, оцінивши товщину слізного меніска, стан повік та передньої поверхні ока, а також ретельно зібравши анамнез. Адже прийом ряду медикаментів, наявні супутні захворювання, умови праці та багато іншого можуть впливати на зволоженість очей.

– Що краще обрати в осінній сезон людям, які потребують корекції зору – лінзи чи окуляри?

– Особливу увагу хотілося б приділити користувачам контактних лінз, адже вони становлять левову частку пацієнтів із захворюванням сухого ока. В опалювальний період, особливо при використанні обігрівальних приладів з кондиціонуванням, посилюється випаровування сльози з передньої поверхні ока та лінзи, що призводить до наростання проявів сухості та збільшуються ризики розвитку запальних захворювань очей. Згідно з міжнародними нормами оптометрії, лікар (у Європі, Америці – оптометрист) не лише визначає оптичну силу корекції, а й рекомендує конкретну контактну лінзу та оптимальну систему догляду за нею з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта, його способу життя. Все це вказується в рецепті, термін дії якого визначає також лікар (6-12 місяців). Не рекомендується самостійно змінювати ані розчини, ні марку лінз, ні зволожуючі краплі. Важливим є регулярно відвідувати вашого офтальмолога, адже може змінюватись не лише сила, а й тип лінзи (виробник, термін носіння, тощо) чи розчин для догляду за нею. Щодо використання зволожуючих крапель, то їх вибір – теж прерогатива фахівця. Правильність призначення та його чітке дотримання – запорука здоров’я очей за будь-якої погоди та пори року.

– Часто під час загострень хронічних захворювань організму вражаються повіки. Наскільки це небезпечно?

– Виникненню блефаритів сприяє наявність хронічних вогнищ інфекції у мигдаликах (тонзиліт), придаткових пазухах (гайморит), ротовій порожнині (карієс). Загострення запальних процесів повік часто відбувається на фоні зниженого імунітету, хронічної інтоксикації, гіповітамінозу, анемії, підвищеної задимленості/запиленості повітря, перебування в солярії, на сонці, на вітрі. Блефарити – велика група неоднорідних запальних захворювань повік, які часто мають рецидивний перебіг і важко піддаються лікуванню. У дітей вони найчастіше протікають у вигляді гострих мейбоміїтів з набряком, почервонінням, болем повік. Ячмінь, що є наслідком потрапляння інфекції у сальну залозу, переважно виникає при недотриманні правил гігієни – витирання обличчя брудним рушником, звичка терти очі руками, розчісувати повіки, використання неякісної косметики, забруднених щіточок, аплікаторів для нанесення макіяжу. Вищесказане дозволяє нам використовувати ряд профілактичних заходів для запобігання розвитку/загострень запальних захворювань повік. Насамперед, це гігієна повік з використанням вологих серветок, шампунів, самомасаж повік, теплі компреси. Щоденного, більш ретельного, догляду вимагають повіки з нарощеними віями з використанням гелю для повік.

– Чи існує якась спеціальна “дієта для очей” в період підвищеного ризику запалення повік?

– У свій повсякденний раціон раджу додати продукти з підвищеним вмістом клітковини, обмежитися від мучного, солодощів, смажених, копчених, консервованих продуктів. Важливо пити багато води (мінімум 30 мл на кг в день). Розвитку і рецидиву ячменя чи халязіона можуть також сприяти хронічні захворювання, наприклад цукровий діабет, себорея, фурункульоз, ожиріння, захворювання шлунково-кишкового тракту, глистна інвазія. Отож від харчування, як бачите, залежить дуже багато.

– У яких випадках лікуватися можна самостійно, а коли – звертатися до спеціаліста?

– Пацієнти з так званої групи ризику повинні не лише ретельно виконувати гігієнічні рекомендації щодо здоров’я очей, а й слідкувати за загальним станом організму. Підкреслю, що розвиток неінфекційних блефаритів нерідко пов’язаний з некоригованою патологією зору (короткозорістю, далекозорістю, пресбіопією, астигматизмом), захворюванням сухого ока. Це вкотре підтверджує доцільність комплексного огляду лікаря-офтальмолога, а не звичне: «Лікарю, подивіться, у мене тут щось на повіці».

Як боротися з різзю та сльозоточивістю очей, викликаними непогодою і простудою – поради спеціаліста:

– обстежтесь, ліквідуйте причину підвищеної чутливості очей;

– регулярно закапуйте зволожуючі каплі;

– захищайте очі спеціальними окулярами. Ця порада особливо актуальна для тих, хто проводить багато часу на вулиці – велосипедисти, мотоциклісти, лижники, сноубордисти;

– виходячи на вулицю, беріть з собою сонцезахисні окуляри (відповідної категорії захисту). Очі можуть сльозитися у тому числі й через яскраве світло;

– скоригуйте свій раціон, додайте у нього більше продуктів, корисних для очей;

– якщо ви працюєте за комп’ютером чи багато читаєте, регулярно переривайтеся на гімнастику для очей — переводьте погляд вдаль.

Підготувала Ірина Юрко.