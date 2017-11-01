У Тернополі створили експериментальний клуб для літніх людей, де вчать “незвичного сенсу буття”

У Тернополі створили експериментальний та консультаційний клуб для літніх людей. Об’єдналися для щирого спілкування, піснеспівів, та задля знаходження “незвичного сенсу буття”.

Місяць тому в Тернополі, започаткований єдиний в Україні, цікавий експериментальний, і водночас консультаційний клуб для літніх людей.

Збираються учасники щосереди та щонеділі у кінотеатрі ім. Довженка орієнтовно о 13-й — 14 годині.

Наразі у центрі є близько сотні учасників. Обговорюють важливі актуальні питання для людей поважного віку. До слова, вони самі вирішують і пропонують теми для зустрічей.

Близьми і щирими для усіх стали духовні зустрічі з настоятелем церкви Вознесіння Господнього, що в Березовиці, Василем Броном. Співали під гітару, розмовляли на релігійні теми і навіть …. обрали гімн для дружнього гурту!

Кожна зустріч завершується розмовами за чаєм зі смаколиками та … виконанням однієї з улюблених пісень “Будьмо разом!”.

Наталія Назар