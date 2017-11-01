Найуспішніший ринок Тернополя створили за сумнівною схемою

У Тернополі працює 29 ринків. Їх загальна площа становить 113,6 тис. кв. м. Про це повідомив начальник управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради Богдан Ясеновський.

На ринках міста створено 5548 торгових місць.

Віднедавна найуспішнішим у Тернополі є ринок на вулиці Шептицького – ТОВ “ВІП-маркет”. Його заснували на місті колишньої стоянки Спілки автомобілістів. Міська влада попросила організацію перебратися на іншу ділянку, натомість комунальна земля потрапила у приватні руки. Офіційними засновниками фірми-інвестора ТОВ «ВІП-маркет» є Іван Сопронюк та Василь Будник. Насправді, як вдалося дізнатися “Репортеру”, за цим ринком стоять значно впливовіші персони – екс-заступник міського голови Тернополя та один з відомих тернопільських будівельників.

А ще фірму заснували за вісім днів до конкурсу, а її статутний капітал становив 2000 грн.