Дізнатися більше про історію та туристичні пам’ятки «файного міста» тепер можна жестовою мовою. Так, у місті вперше представили безбар’єрний маршрут «Тернопіль у тиші», який охоплює п’ять знакових локацій та передбачає відеорозповіді з перекладом жестовою мовою і текстовою транскрипцією.

Маршрут охоплює Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, Тернопільський замок, Тернопільський став, Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Тараса Шевченка та бульвар Тараса Шевченка.

Біля кожної локації розмістили інформаційну табличку з QR-кодом. Відсканувавши його, відвідувачі можуть переглянути відео з розповіддю про відповідний об’єкт, перекладом жестовою мовою та текстовою транскрипцією.

Маршрут розробило комунальне підприємство «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя». Проєкт покликаний зробити знайомство з міськими пам’ятками доступнішим для людей із порушеннями слуху.

Переглянути відеоматеріали можна також на YouTube-каналі центру за посиланням ТУТ.