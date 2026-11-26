На Тернопільщині викрили схему незаконного переправлення чоловіка призовного віку через державний кордон за допомогою фіктивного шлюбу з жінкою з інвалідністю. Свої послуги організатори оцінили у 8 тисяч доларів. Про це повідомив начальник обласної поліції Сергій Зюбаненко.

За даними слідства, до організації схеми причетні 53-річний житель Чортківського району та його 22-річна односельчанка. Вони підшукали чоловіка з Підволочиської громади, у якого закінчувався термін відстрочки від мобілізації, та запропонували йому одружитися із сестрою жінки, яка має інвалідність з дитинства.

Спочатку за таку послугу фігуранти вимагали 6 тисяч доларів, згодом збільшили суму до 8 тисяч. У листопаді жінка зареєструвала шлюб із чоловіком у Підволочиському відділі ДРАЦС.

Після отримання свідоцтва про одруження підозрювані забрали у «нареченого» 7500 доларів завдатку. Ще 500 доларів він мав передати перед перетином кордону. Одразу після отримання грошей учасників схеми затримали правоохоронці.

53-річному чоловікові та його 22-річній спільниці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.