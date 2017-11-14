У Тернополі відбудеться зустріч із Олександром Ірванцем

Книгарня «Є» та видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га» запрошують на поетичні читання з Олександром Ірванцем, що відбудеться 19 листопада. Початок – о 16.00. Модератор – Юрій Матевощук.

У підсумковій збірці своїх вічно нових вибраних віршів «Санітарочка Рая» славнозвісний підскарбій «БУ-БА-БУ» Олександр Ірванець, як завжди, балансує між сатирою і лірикою, час від часу гучно падаючи то в один, то в інший бік…

Олександр Ірванець – український письменник, перекладач. Виростав у Рівному. Закінчив Літературний інститут імені Горького (Москва, 1989). 17 квітня 1985 разом із Юрієм Андруховичем та Віктором Небораком заснував літературне угруповання Бу-Ба-Бу. Підскарбій Бу-Ба-Бу. З початку 2000-х рр. працює в драматургії та прозі. Автор понад двох десятків книг та численних публікацій у часописах і альманахах Європи й Америки. Твори перекладалися англійською, німецькою, французькою, шведською, польською, чеською, білоруською, російською, італійською, хорватською мовами. Вхід вільний.