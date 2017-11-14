У тернопільських студентів запитали, чому вони обрали саме цей університет

Як повідомляють у відділі в справах молоді Тернопільського національного педагогічного університету, серед своїх студентів вони вирішили провести конкурс студентських есе «Чому я обрав ТНПУ ім. В. Гнатюка?».

Учасники конкурсу готують есе, яке має бути оформлене відповідно до вимог та за змістом відповідати темі авторського обґрунтування вибору ТНПУ ім. В. Гнатюка як своєї альма-матер. Кінцевий термін подачі робіт – 26 листопада 2017 р.

Найкращі есе будуть опубліковані на офіційному сайті ТНПУ ім. В. Гнатюка, Освітньому порталі «Академія» та закріплені в ТОПі протягом 2 днів. Автори найкращих робіт будуть відзначені грамотами університету за активну профорієнтаційну діяльність.

Відділ у справах молоді