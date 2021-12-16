Понад 1000 ноутбуків сьогодні передали вчителям Тернопільщини

Нещодавно голова Тернопільської ОДА Володимир Труш вручив комп’ютери освітянам області в рамках проєкту «Ноутбук кожному вчителю».

Усього на Тернопілля закупили 1592 ноутбуки, сьогодні передали 1050. Решту школи отримають до кінця року.

– Це є найбільша закупівля ноутбуків для вчителів за всю історію незалежності України, які вони зможуть використовувати під час підготовки до уроків та надавати якісні послуги нашим дітям. Це лише перший етап, на наступний рік я можу спрогнозувати, що буде знову продовжено придбання ноутбуків. Відповідно до закупівлі, в нас була економія близько трьох мільйонів гривень, яку теж швидко переформатували, встигли провести тендерні закупівлі і до цієї півтори тисячі ноутбуків добавляться інші, які придбають на заощаджені кошти, – пояснює голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Техніку купили за кошти державної субвенції із залученням фінансової допомоги органів місцевого самоврядування. Розподіл закуплених ноутбуків проводитимуть між закладами освіти, у яких кількість персональних комп’ютерів менша, ніж кількість педагогічних працівників.

Додамо, що Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти цьогоріч планують забезпечити ноутбуками понад 60 тисяч вчителів по всій країні. Для цього з держбюджету виділили 980 млн гривень.