У Тернополі встановили автентичну копію творіння скульптора Пінзеля

15 листопада у Тернополі на вул. Йосипа Сліпого, 7 відбулося урочисте відкриття скульптури «Святий Онуфрій», що є копією оригіналу творіння галицького скульптура середини XVIII ст. Іоанна-Георга Пінзеля.

Чин освячення скульптури провів о. Михайло – настоятель церкви святого Онуфрія в селі Рукомиш, що біля Бучача. Саме у цьому храмі зберігається історична архітектурна пам’ятка Іоанна-Георга Пінзеля, – повідомляють у міській раді.

Довідка. Кам’яна скульптура «Святий Онуфрій» – остання робота Іоанна-Георга Пінзеля, одного з найкращих тогочасних скульпторів Європи, яка датована кінцем 1750 р. Пінзель зобразив святого зі здійнятими руками, розпущеним волоссям та бородою до колін, поруч – зламане дерево, а біля ніг – лев. Це одна з кращих робіт майстра, виконана в камені. А сам Святий Онуфрій зображений в драматичному пориві, склавши руки перед собою, повернувши голову до лівого плеча та з піднятим поглядом вгору.