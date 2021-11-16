У Бучачі чорний позашляховик смертельно травмував багатодітну матір: суд ухвалив рішення

Жахлива аварія сталася понад рік тому в центрі Бучача. Водій автомобіля BMW, рухаючись заднім ходом, збив пенсіонерку – жительку с. Підлісся, котра переходила дорогу в недозволеному місці. Тобто водій, керуючи автомобілем, порушив правила безпеки дорожнього руху та спричинив смерть потерпілої (ч.2 ст. 286 КК України). Із відкритою черепно-мозковою травмою та численними переломами 83-річну пенсіонерку доправили спочатку до реанімації місцевої лікарні, а невдовзі перевели до Тернопільської обласної лікарні, та врятувати їй життя не вдалося.

Поставши у Бучачі перед районним судом, водій чорного позашляховика повністю визнав свою вину та розповів наступне. Того дня (аварія сталася у середині липня 2020 р.) він їздив у справах. Опівдні, рухаючись центром історичного містечка, пригадав, що йому ще потрібно заїхати на «Нову пошту», тож він призупинився та, аби розвернутися, виїхав на зустрічну смугу й почав здавати назад, при цьому не переконався у безпечності маневру.

Відтак не помітив старенької, котра саме почала переходити дорогу у невстановленому місці. Почувши глухий звук, водій одразу загальмував, вибіг із салону та намагався надати потерпілій першу медичну допомогу. Насамперед почав зупиняти кровотечу, адже травми були просто жахливими! Як згодом встановить судова медекспертиза, позашляховик, мов жорнами, переламав старенькій майже всі кістки – череп, декілька ребер, ноги! Отож в останні дні свого і так важкого життя багатодітна матір терпіла нестерпні муки та страждання.

Щоправда, водій не покинув місця аварії, а викликав швидку допомогу та повідомив поліцію. Потім усі дев’ять днів, поки пенсіонерка перебувала то в одній, то в іншій лікарні, провідував її, купував ліки та все необхідне, а після смерті старенької повністю відшкодував її дітям моральну шкоду.

До речі, за результатами перевірки взірців крові водій був цілком тверезим. Тож у суді всі четверо дітей потерпілої підтвердили слова обвинуваченого та просили водія суворо не карати, не позбавляти його волі та водійських прав. Разом із тим, скориставшись своїми правами, вимагали стягнути зі страхової компанії завдану моральну шкоду.

Вироком Бучацького районного суду водію призначено 4 роки позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортними засобами. Та на підставі ст. 75 Кримінального кодексу звільнено від відбування покарання з випробуванням та призначено 2 роки іспитового строку. Впродовж цього часу обвинувачений зобов’язаний періодично з’являтися для реєстрації в органах із питань пробації. А також повідомляти про зміну місця роботи чи проживання і не виїжджати без дозволу за кордон.

Крім того, суд стягнув зі страхової компанії по 14 тис. 169 грн. на користь усіх чотирьох дітей померлої плюс зобов’язав відшкодувати одній із доньок майже 31 тис. 100 грн. витрат на лікування та ще 56 тис. 700 грн. – на поховання й спорудження пам’ятника матері.

Олекса Чиж



