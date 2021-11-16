Новости Pinup casino: GameArt представляет новый слот Super Heated Sevens

Релиз нового слота Super Heated Sevens в украинском сообществе PinUp казино состоялся 27 сентября 2021 года. Создателями которого выступает студия GameArt.

Исходя из названия, понятно, что это классика жанра. Так и есть, это игра с фруктовой тематикой, где помимо них вы встретите символы “колокольчик” и “7”. Плюс помимо этого, здесь есть удвоение, которое также встречается в классических автоматах и часто встречается в играх от Amatic и давно уже полюбившееся игрокам со стажем.

Внешне этот игровой автомат использовал новые элементы и реалистичную яркую прорисовку элементов, анимация, музыкальное сопровождение, адаптирован под мобильные устройства, планшеты и компьютеры. Из старого – здесь заложена идея игрового автомата. Если вы давно любите подобные слоты, очень советуем вам ознакомиться с ним как можно скорее, ведь помимо основной идеи и такой полюбившейся атмосферы, игра выглядит намного лучше, с качественным изображением, на который приятно посмотреть и поиграть. Все это сделано для того, чтобы вы получили удовольствие от игры.

Также игровой видео-слот Super Heated Sevens может похвастаться высоким показателем отдачи (RTP) – 96,65% – это чуть ли не самый высокий показатель на рынке.

Pin-UP Casino (обзор – тут https://ua.toponlinecasinolist.com/casino-obzor/pinup-casino/) не просто так дополнило коллекцию своих слотов новинкой от GameArt, ведь при классической идее и современном оформлении этот слот подарит яркие эмоции и впечатления для каждого игрока и подарит намного больше шансов на победу. Советуем ознакомиться с ним лично, перейдя в игру с официального сайта Пин-Ап казино, указав в поиске его название. Также, Super Heated Sevens можно добавить в избранные игры, нажав на звездочку возле названия, что позволит вам легко найти этот автомат среди множества других.

Также, среди особенностей, отличающих этот слот от других игр этого жанра, Super Heated Sevens предусматривает возможность быстрого и очень быстрого режима игры, можно регулировать лимиты проигрыша и выигрыша, выбор автоматической игры при этом, с помощью пробела запускать спины, локализацию игры – таблица выплат на русском языке. Играть в этот автомат – одно удовольствие, так как это удобно и понятно.

Следующее, о чем хотим вам поведать – это бонусные фишки. Пускай их количество не очень большое, но учитывая RTP, это вовсе не портит игру, учитывая, что это отчасти классический видео-слот по фруктам.

начнем с фишки WILD , в игре символ “7”. Заменяет любой другой символ и при первом выпадении, если два символа были одинаковыми, он дополнит комбинацию;

далее SCATTER , при выпадении которого запускается призовой раунд. Здесь у вас за этот символ будут самые большие выигрыши х500 за линию из пяти символов с фиолетовой звездой. Также важно отметить, что они будут оплачены, даже выпав в рандомных частях игрового поля;

и наконец символ GAMBLE , который работает как удвоение. Если вам выпала выигрышная комбинация этот символ позволяет запускать удвоение. Если вы решите рискнуть, но при шансе 50/50, нажмите символ с картами, слева от кнпки “Play” зеленого цвета, откроется новое окно, где вы выбираете цвет: черный или красный. Такую операцию можно проводить до пяти раз, и при везении увеличить выигрыш можно до 100%. В случае если вы не угадали – приз аннулируется. Так что если вы хотите узнать, на вашей ли стороне удача, можете испытать себя.

Для украинских игроков расскажем немного подробнее о потенциале для выигрыша в Super Heated Sevens. Так например, играя по 2 евро (62 грн), пять символов Scatter, которые выпадут, подарят вам выигрыш 1 000 евро (31 000 грн). Предусмотрено 20 линий, где символьные комбинации будут оплачиваться.

В случае если вы не желаете рисковать – играйте по минимальной ставке 20 центов (6 грн). Если активировать режим “авто”, игра будет происходить автоматически, чтобы сыграть на конкретные суммы можно сразу поставить лимиты сумм и скорость спинов.

Играйте в новый видео-слот Super Heated Sevens, который теперь доступен в казино ПинАп. Ведь на данный момент этот слот доступен только здесь, с вариациями игры в демо-режиме и на реальные деньги. При регистрации вы получите бонус в размере до 10 000 грн, при пополнении в любом размере.

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