17:40 | 24.12.2024
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі затримали жінку з наркотиками

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Сьогодні, близько 1-ї години ночі, на вулиці Микулинецькій ми зупинили жінку, яка перебувала на вулиці в період комендантської години.

Відповідно до закону, інспектори перевірили документи 31-річної громадянки та провели поверхневу перевірку.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили, ймовірно, наркотичні речовини: поліетиленові пакети із зеленою речовиною та згортки з білою порошкоподібною речовиною.

🚔 Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин.

⬆️ Відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

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