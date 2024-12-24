У Тернополі затримали жінку з наркотиками

Сьогодні, близько 1-ї години ночі, на вулиці Микулинецькій ми зупинили жінку, яка перебувала на вулиці в період комендантської години.



Відповідно до закону, інспектори перевірили документи 31-річної громадянки та провели поверхневу перевірку.



Під час поверхневої перевірки патрульні виявили, ймовірно, наркотичні речовини: поліетиленові пакети із зеленою речовиною та згортки з білою порошкоподібною речовиною.



Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин.



Відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

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