Різдвяне диво організували для дітей поліцейські та волонтери Тернопільщини

Подарунки для себе та рідних обирали в торговому центрі Тернополя діти, чиї батьки воюють, загинули, перебувають у полоні, зникли безвісти або зазнали важких поранень.

“Різдво з поліцейським” організували представники Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини спільно з ювенальними поліцейськими за підтримки волонтерів громадського формування «Капеланський патруль».

“Різдво з поліцейськими” – це ідея, яка виникла в США, її основна мета –підтримати дітей у цей нелегкий час. І наша капеланська мрія – це зробити місток між суспільством та поліцейськими. Такі акції допомагають зрозуміти дітям, що поліція, це не каральний орган”, – розповів старший капелан громадського формування «Капеланський патруль» Віталій Смолін.

Іграшки, декор, одяг, аксесуари до комп’ютерної техніки, навушники, книги – ці та багато інших подарунків обирали діти як для себе, так і для своїх батьків, братів та сестер. На свято організатори запросили п’ятдесят маленьких українців віком від 3 до 15 років.

Здійснити мрію дитини дуже просто, адже малеча вірить у дива. Тому волонтери та поліцейські доклали максимум зусиль, аби зробити цей день для дітей наших Героїв незабутнім та святковим.

“Це благодійний захід, який кілька років поспіль проводиться в Україні з ініціативи НПУ спільно з партнерами з “Капеланського патруля”, – розповіла старший інспектор відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Галина Купровська. – Основна мета заходу – подарувати незабутнє Різдво дітям поліцейських, які загинули чи отримали поранення на війні”.

Дружина поліцейськогоТетяна Дидик виховує двох діток Андрія та Марту. Її чоловік воював у складі штурмового полку Національної поліції України «Сафарі» і загинув у вересні 2023 року.

“Щиро дякую всім, хто залучений до такого заходу. Приємно, що ви дбаєте і не забуваєте, особливо зараз, коли йдуть свята. Хоча насправді ці свята невеселі, бо чоловік загинув у боях під Бахмутом”.

Організатори свята переконані, що вони зі своєю місією впоралися на всі 100 відсотків, адже діти та їхні батьки на кілька годин поринули в казку, побачили диво та різдвяну магію й відволіклися від тих страшних думок, які вирують в їхніх серцях.