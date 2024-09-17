У Тернополі зникла Вікторія Хондова

Співробітники Тернопільського відділення поліції розшукують Хондову Вікторію Володимирівну 1993 року народження.

Жінка 16 вересня близько 15 години вийшла з Петриківського дитячого будинку-інтернату й назад не повернулася. Була одягнена у білу кофту, червону безрукавку та чорні штани.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукувану чи знаєте про її місцеперебування, телефонуйте за номерами: (0352) 43-61-00, 068-985-54-60, 096-637-09-65 або на спецлінію 102.