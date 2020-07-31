31 липня зафіксували 55 нових випадків інфікування коронавірусом, з них 19 — у Тернополі

Станом на 31 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2976 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2722 випадки – дорослі, 254 випадки – діти), з них 39 летальних. Видужало 1774 особи.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2138, з яких 765 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 35 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1373 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 56 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 787 (227 одужало, 2 летальних);

– Бережанський район – 103 (47 одужало, 2 летальних);

– Борщівський район – 22 (17 одужало);

– Бучацький район – 131 (94 одужало, 2 летальних);

– Гусятинський район – 91 (56 одужало);

– Заліщицький район – 69 (58 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 159 (96 одужало, 2 летальний);

– Зборівський район – 32 (20 одужало);

– Козівський район – 74 (66 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 445 (406 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 128 (79 одужало);

– Монастириський район – 259 (207 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 34 (12 одужало);

– Підгаєцький район – 11 (5 одужало, 2 летальних);

– Теребовлянський район – 47 (23 одужало);

– Тернопільський район – 197 (100 одужало, 1 летальний);

– Чортківський район – 159 (79 одужало);

– Шумський район – 228 (182 одужало, 10 летальних).

За попередню добу:

✅видужало 22 особи

✅проведено 556 досліджень методом ПЛР.

✅проведено 50 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи виявлено позитивний результат та 11 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 у 1 особи виявлено позитивний результат.

✅підтверджено 55 випадків зараження вірусом COVID-19

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (19 осіб)

⭕️Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани – 4

• с. Божиків – 1

• с. Базниківка – 1

⭕️Борщівський район (2 особи):

• м. Борщів – 2

⭕️Гусятинський район (4 особи):

• с. Оришківці – 1

• м. Копичинці – 3

⭕️Бучацький район (5 осіб):

• м. Бучач – 3

• с. Трибухівці – 1

• с. Сокілець – 1

⭕️Тернопільський район (4 особи):

• с. Підгороднє – 1

• с. Івачів Горішній – 1

• с. Байківці – 1

• с. Гаї Гричинські – 1

⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• с. Млиниська – 1

⭕️Збаразький район (1 особа):

• с. Залужжя – 1

⭕️Лановецький район (3 особи):

• м. Ланівці – 2

• с. Велика Білка – 1

⭕️Зборівський район (1 особа):

• с. Гренів – 1

⭕️Кременецький район (1 особа):

• м. Кременець – 1

⭕️Монастириський район (4 особи):

• м. Монастириська – 1

• с. Григорів – 1

• с. Лазарівка – 2

⭕️Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 1

• с. Залісся – 1

• смт. Заводське – 1

⭕️Шумський район (1 особа):

• с. Великі Дедеркали – 1