31 липня зафіксували 55 нових випадків інфікування коронавірусом, з них 19 — у Тернополі
Станом на 31 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2976 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2722 випадки – дорослі, 254 випадки – діти), з них 39 летальних. Видужало 1774 особи.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2138, з яких 765 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 35 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1373 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 56 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 787 (227 одужало, 2 летальних);
– Бережанський район – 103 (47 одужало, 2 летальних);
– Борщівський район – 22 (17 одужало);
– Бучацький район – 131 (94 одужало, 2 летальних);
– Гусятинський район – 91 (56 одужало);
– Заліщицький район – 69 (58 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 159 (96 одужало, 2 летальний);
– Зборівський район – 32 (20 одужало);
– Козівський район – 74 (66 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 445 (406 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 128 (79 одужало);
– Монастириський район – 259 (207 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 34 (12 одужало);
– Підгаєцький район – 11 (5 одужало, 2 летальних);
– Теребовлянський район – 47 (23 одужало);
– Тернопільський район – 197 (100 одужало, 1 летальний);
– Чортківський район – 159 (79 одужало);
– Шумський район – 228 (182 одужало, 10 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 22 особи
✅проведено 556 досліджень методом ПЛР.
✅проведено 50 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи виявлено позитивний результат та 11 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 у 1 особи виявлено позитивний результат.
✅підтверджено 55 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (19 осіб)
⭕️Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 4
• с. Божиків – 1
• с. Базниківка – 1
⭕️Борщівський район (2 особи):
• м. Борщів – 2
⭕️Гусятинський район (4 особи):
• с. Оришківці – 1
• м. Копичинці – 3
⭕️Бучацький район (5 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Трибухівці – 1
• с. Сокілець – 1
⭕️Тернопільський район (4 особи):
• с. Підгороднє – 1
• с. Івачів Горішній – 1
• с. Байківці – 1
• с. Гаї Гричинські – 1
⭕️Теребовлянський район (1 особа):
• с. Млиниська – 1
⭕️Збаразький район (1 особа):
• с. Залужжя – 1
⭕️Лановецький район (3 особи):
• м. Ланівці – 2
• с. Велика Білка – 1
⭕️Зборівський район (1 особа):
• с. Гренів – 1
⭕️Кременецький район (1 особа):
• м. Кременець – 1
⭕️Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Григорів – 1
• с. Лазарівка – 2
⭕️Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 1
• с. Залісся – 1
• смт. Заводське – 1
⭕️Шумський район (1 особа):
• с. Великі Дедеркали – 1