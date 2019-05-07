Вийшла друком нова книга Дзвінки Торохтушко
Нова збірка новел “Родинне” Любові Бурак (псевдо – Дзвінка Торохтушко” є продовженням схожої колекції текстів “Питровна”.
Новинка побачила світ у видавництві “Алатон”.
- Ну, ось… – коментує вихід друком нової книги авторка Любов Бурак на своїй сторінці у Facebook. – Я дочекалась весни. Якось так. Оскільки, я людина проста і красивих слів знаю мало, то напишу просто: дякую всім: Видавництву “Алатон” і Тетяна Воронцова за видання книжки, Zina Havryljuk (Прага) за “Українського Буратіну”, Myron Livak за батьківство ілюстратора Степана Абраменка( коли до Умані, док?), Alexander Kuryloза працю дизайнера і вопше, Оксана Ар за редагування новел і всім-всім-всім, хто чекав продовження “Питровни”!!!
Дякую!!! Люблю вас))) ПиСи Презентацію в Києві скоро планую!!!! Книжки ще сама в руках не тримала – просто хвалюся)))
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