Як школярка із Кременця виготовляє декороване натуральне мило

13-річна Вікторія Франковська знайшла для себе захоплююче хобі. За півроку дівчинка навчилась професійно виготовляти декоративне мило. Тепер вона знає усі таємниці миловаріння та приготування його в домашніх умовах. А продукція Вікторії користується попитом.

До того майже півроку дівчина переглядала різні відео в Інтернеті, он-лайн уроки та майстер-класи. Каже, що її це відразу зацікавило, а тому захотіла навчитись сама, пише Кременець city.

Своїми планами Вікторія поділилася з батьками, але вони подумали, що, мабуть, їй це швидко набридне, проте зараз мама допомагає доньці й підтримує її ініціативу.

“Тато також спершу не був впевнений в тому, що я займатимуся цим довго, але зараз він змінив свою думку і йому дуже подобається, та й молодша сестричка також любить зі мною креативити”, – розповідає Вікторія.

На свої збереження юна майстриня замовила матеріалів й вже близько двох місяців робить натуральні мила. “Я сама часто заходжу на сторінки до відомих миловарів й надихаюся їхніми роботами. Тепер й сама почала викладати свої роботи в Instagram», – каже школярка. Усі родичі, близькі та знайомі підтримують дівчинку у її захопленні, а шкільні друзі вже замовляли у Вікторії її витори. Переваги такого мила в тому, що до його складу входять лише натуральні компоненти, а ще воно не сушить руки. «Я, перш ніж замовляти якісь матеріали, завжди читаю складники”, – каже Вікторія.

Миловаріння – процес захоплюючий, але й не із легких. Для початку потрібно мати формочки, у які заливають основу. А ще спектр кольорів, масла, аромакраплі, спирт, спеціальну посудину та паличку. Юна майстриня завжди намагається створювати щось нове й цікаве. Замовляє різні форми для мила (у вигляді героїв мультфільмів, сердечок, елітних напоїв), цікавиться новинками у цій справі.

Не зважаючи на те, що у цій справі вона “новачок”, дівчина добре знає ціну своїй роботі й може навести потрібні аргументи. “Таке мило користується попитом, здебільшого люди замовляють його у подарунок. А якщо виникатимуть непорозуміння з приводу ціни, то я знаю, що відповідати”, – впевнено додає Вікторія.

На вартість самого мила впливають вага та дизайн. Часом запитують й про аромати. Для свого мила Вікторія використовує: кокосовий, гірська свіжість, лаванда, шоколад, карамель. Для декору використовує блискітки, можна ще перламутр.

Вікторія експериментує, пробувала робити 3D-мило, у вигляді вісімки до 8 березня.

Приготування мила в середньому займає 30 хвилин. Але все залежить від складності роботи й від того, наскільки швидко висохне основа.

“Тут потрібно бути дуже уважним і враховувати все – щоб не утворилися бульбашки, щоб вчасно розтопилася основа та ще багато інших нюансів”. Також часто любить комбінувати білу та прозору основи, але на цьому етапі не обходиться без чогось свого, авторського.

“Якось хотіла зробити одну деталь, але відповідного кольору не мала, то знайшла вихід. Колір, який мені був потрібен, зробила із звичайної заварки чорного чаю”, – ділиться майстриня.

Дівчина розповіла як правильно робити мило поетапно. Спершу розтоплюємо основу, для цього розділяємо її на більш-менш однакові шматки, поміщаємо у спеціальну посудину, і лише тоді плавимо (робити це можна двома способами – в мікрохвильовій печі та на водяній бані). Потім додаємо в розплавлену масу масло, ароматизатори і всі інші інгредієнти. Наступний етап – фарбуємо основу, треба зачекати, щоб вона вистигла та утворилася плівочка, за бажанням додаємо інші добавки та останнє – заливаємо у форми. Потрібно, щоб основа закипіла, в іншому разі вийде погане мило. Спершу важливо заливати менші деталі, а тоді більші, щоб все було акуратно і не розтеклося. У цій справі потрібно також акуратно відділити мило від стінок форми. “У миловарінні важливо те, щоб не було бульбашок, а для цього потрібно збризкувати спиртом форму”, – зазначає Вікторія.

Основу не можна довго тримати на холоді, бо з неї вийдуть ароматичні масла. І з нею треба працювати найшвидше. Зізнається, що їй спершу не все вдавалося.

“У мене була проблема з тим, що не застигала основа, але в такі моменти, коли я хвилююся або щось не виходить, мені приходить на допомогу моя мама, вона і підбадьорює, і допомагає”, – каже дівчина.

“Мені не вірили, але, окрім танців, я знайшла для себе ще одне захоплююче хобі. Коли беруся за приготування мила, для мене нічого іншого не існує, вмикаю музику і починається процес творіння”, – додає школярка.

Роботи юної майстрині можна переглянути на її сторінці в Instagram (victoriasoapmaster) або придбати в магазині “PROFline” (приміщення колишнього готелю “Київ”).

Джерело: Кременець city.