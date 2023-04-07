Унікальну гільзу із пейзажами Бахмута зробили у Тернополі для допомоги ЗСУ

Допомогла у бою, допоможе і після. Звичайна використана гільза з Бахмута стала у Тернополі шедевром. У вмілих руках ювеліра Анатолія Заліщука на гільзі з’явилися пейзажі гарячого міста, а також сам напис – Бахмут. Все вигравіювано на металі до деталей. Дерева, кущі, три труби, які обов’язково впізнає кожен, хто там був.

Неймовірна робота покликана знову допомогти нашим воїнам назбирати кошти на необхідне обладнання.

А спочатку гільза виглядала випаленою і брудною. Та все ж її доля — ще раз прислужитися нашим воїнам. Допомогти зібрати кошти на необхідне обладнання.

Надпис “Бахмут” і краєвиди цього палаючого, але незламного міста – прикрашають гільзу. Тут поєднали світле і темне – виполірувані частини і ті, які зберігають сліди битви. Всі детальні елементи вирізав на металі Анатолій Заліщук, за допомогою ножа, креслярки і наждачки.

Все зображене тут – не випадкове. Танк, з якого випустили снаряд цієї гільзи, оригінальні пейзажі Бахмута. Їх малювали із фото, які робили самі воїни з дрона. Сам напис Бахмут теж символічний – він такий самий, як і при в’їзді у місто. На гільзі він ніби оповитий білим димом, який трохи нагадує карту України із Кримом. “Танк їде на Бахмут щоб забезпечити його білим димом, димом перемоги”, — каже Анатолій Заліщук.

Малюнок вражає детальністю. Відповідально підійшов автор і до підставки під гільзу – все має бути відповідно.

Готову гільзу вже забрала замовниця. Оля – дружина військового, який і передав гільзу з фронту. Жінка не вперше працює із гільзами і вже співпрацювала із різними тернопільськими художниками. Але такий виріб – перший.

Більше — у сюжеті Т1.