Тернопільський мер Сергій Надал геніально переграв “Батьківщину” і “Свободу”

Вчора, 25 січня, на черговому засіданні ТВК Сергій Надал таки знайшов “ключик” до 11 членів комісії, аби забрати мандати у трьох екс-свободівців: Івана Сороколіта, Ігоря Турського і Романа Навроцького. Натомість голосів за відкликання трьох представників партії «Батьківщина» не вистачило. Чому так сталося пояснює Іван Сороколіт.

За його словами, Сергій Надал геніально переграв партію “Батьківщина” і свою рідну партію “Свобода”.

За задумом “Батьківщини” мала реалізуватись домовленість взаємодопомоги у відкликанню (обміну) депутатів. Під час реалізації щось пішло “не так”. На виході голосів членів ТВК за відкликання екс-свободівців вистачило, а за екс-батьківщинівцях “чомусь”, – пише Іван Сороколіт у мережі Фейсбук.

Міський голова зумів отримати на 100% все те що йому було потрібно і не дати нічого в замін.

Важелів впливу у “Батьківщини” тепер немає. Тому що Сергію Надалу:

1. Важливо було позбавити мандатів саме Турського, Сороколіта і Навроцького.

2. Вкрай НЕ потрібно заводити в депутати інших свободівців (особливо Леоніда Бицюру). Ображена “Батьківщина” тепер не даватиме голосів в ТВК для визнання новими депутатами наступних по списку свободівців.

3. Важливо залишити в раді залежних і контольованих Андрія Артимовича, Петра Поврозника і Наталії Шоломейчук.

Щоб би не намагалась зараз чи пізніше робити “Батьківщина” – завжди щось буде “не зростатись”. Зроблена груба помилка сівши за стіл цивілізованих домовленостей з шуллерами.

Зіграно настільки геніально, що у тих кого “трішки обманули” немає формальних підстав ображатись саме на Сергія Надала. Він взагалі ніпричому. Аплодую спритному і винахідливому міському голові.

До слова Іван Сороколіт та ІгортТурський будуть через суд скасувати незаконне рішення ТВК, котре узаконює аморальну сфальшовану “народну” ініціативу по відкликанню. Але ролі великої це не грає, оскільки у міській раді Сергій Надал зумів поставити собі в залежність УСІ партії.

Лише “Самопоміч” намагається трохи пручатись. Наша присутність в сесійній залі, на жаль, на сьогодні стає вже малорезультативною. Принцип “розділяй та володарюй” реалізовано міським головою на відмінно! Якийсь час і Сергію Надалу і “Свободі” не будуть заважати “зрадники” побудувати тернополянам соціальну і національну справедливість. Усе рухається туди, куди і повинно рухатись. Політичні пройдисвіти і злодії заганяють себе у все глухіший кут. Ми й самі не сподівались що наженемо “системі” такого страху.