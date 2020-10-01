 Облрада намагається перекласти відповідальність за свої помилки на нове скликання

Впродовж трьох місяців депутати Тернопільської обласної ради приймали зміни до обласного бюджету з порушеннями, де витрати значно перевищували доходи бюджету. Незбалансовані бюджетні рішення Тернопільської обласної ради Тернопільська обласна держана адміністрація оскаржувала у суді.

Та лише після зауважень Мінфіну обласна рада нарешті дослухалася до пропозицій адміністрації та проголосувала за збалансовані зміни до бюджету.

На цьому судовий процес міг бути завершений, а область могла б повернулась до стабільного фінансувавання усіх галузей.

Але сьогодні представники Тернопільської обласної ради не з’явилися на засідання судове засідання. Більше того обласна рада не оприлюднила та не надала суду документ про скасування оскаржуваного рішення, а саме – зміни до бюджету, за які депутати проголосували на сесії 29 вересня.

«На сьогодні ми змушені далі перебувати в судах. Мене дивує, що ті представники Тернопільської обласної ради, які найбільше піднімали галас про те, що вже і негайно треба вирішувати проблеми життєдіяльності області, сьогодні проігнорували судове засідання. Таким чином у цьому процесі не поставлена крапка», – зазначив перший заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Дем’янчук.

Відтак, суд переніс засідання на 26 жовтня.

Очевидно, що надалі за порушення попередників відповідатиме рада нового скликання.