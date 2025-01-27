Вчаться з нуля писати ікони: як працює іконописна школа у Тернополі

Написати сорок ікон та відкрити капличку мріє тернополянка Тетяна Басок, яка вже не вперше навчається в іконописній школі «Квітка Середньовіччя». Школа вже декілька років поспіль діє при церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Тернополі. Цього разу жінка малює уже сьому за рахунком ікону.

У мене вже є три ікони і цього разу закінчую четверту. Я вже малювала Святого Миколая, Пантелеймона і апостолів Петра та Павла, — розповідає Тетяна Басок.

Вражає результатами й тернополянка Наталія Гладуш – у її доробку вже 15 ікон, останні з яких саме закінчує у школі іконопису цьогоріч. Жінка малює тематичні образи святих під кожне імʼя для своїх внуків та похресників. Зараз працює над іконами Ісуса Христа та Богородиці.

Ця школа — це збільшення професіоналізму, навиків, духовності. Для мене це про радість, зміст і осмислення свого життя, — каже жінка.

Загалом у Тернополі проходить уже 15 іконописна авторська школа «Квітка Середньовіччя». Учасники діляться на декілька груп: новачки та старшокурсники, які пишуть ікони вже не вперше. Тут опановують візантійський український іконопис та кожен обирає зображення, яке найбільше припало до душі. Спершу учасники слухають лекції, а потім переходять до практики.

Працюємо ми натуральними пігментами на жовтковій емульсії, використовуємо зокрема коштовні пігменти, такі як напівдорогоцінний камінь малахіт, азурит. Їх ми додаємо при моделюванні одягу святих, — зазначає іконописець, художник-графік зі Львова Андрій Майовець.

Після завершення навчання учасники отримують сертифікати, а свої ікони можуть освятити у храмі. Долучитись до навчання у іконописній школі можна за телефоном: 096-415-4237.

Фото, відео Руслана Жирова

Терен