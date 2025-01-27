До яких закладів охорони здоров’я передані справи від МСЕК у Тернопільській області

Міністерство охорони здоров’я України впроваджує нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи. У відомстві наголошують, що це важливий крок у запровадженні прозорих та ефективних підходів до встановлення статусу інвалідності та підтримки людей з порушеннями здоров’я.

Із 1 січня триває процес ліквідації МСЕК та впровадження нової системи оцінювання повсякденного функціонування особи. Закон України від 19.12.2024 № 4170-IX передбачає, що замість МСЕК в Україні мають працювати експертні комісії лікарів-практиків у кластерних та надкластерних лікарнях.

Зараз триває процес передачі архівів МСЕК до ЗОЗ, що із 1 січня проводять оцінювання повсякденного функціонування особи. Лікарю та пацієнту буває складно зорієнтуватися, до якого медичного закладу передали справу із МСЕК.

Дізнатися, до якого медичного закладу Тернопільської області передали справу, можна за допомогою таблиці:

Список закладів охорони здоров’я до яких передані справи від МСЕК у Тернопільській області

№ з/п Назва медико-соціальної експертної комісії з якої передаються медико-експертні справи до вказаного закладу охорони здоров’я Назва закладу охорони здоров’я, на базі якого функціонують експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування, код ЄДРПОУ 1. Тернопільська Обласна МСЕК №1 комунальне некомерційне підприємство „Тернопільська обласна клінічна лікарня” Тернопільської обласної ради, 02001311 Спеціалізована міжрайонна кардіо-офтальмологічна МСЕК 2. Спеціалізована міжрайонна психоневрологічна МСЕК комунальне некомерційне підприємство „Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня” Тернопільської обласної ради, 02001280 3. Спеціалізована міжрайонна онкологічна МСЕК комунальне некомерційне підприємство „Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансерˮ Тернопільської обласної ради, 02001274 4. Спеціалізована міжрайонна фтизіо-пульмонологічна МСЕК комунальне некомерційне підприємство „Тернопільський регіональний фтизіопульмо-нологічний медичний центр” Тернопільської обласної ради, 02001328 5. Тернопільська міськрайонна МСЕК Тернопільського району Тернопільської області комунальне некомерційне підприємство „Тернопільська комунальна міська лікарня № 2ˮ, 05497361 (за територіальним принципом) комунальне некомерційне підприємство „Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомогиˮ, 02001297 (за територіальним принципом) 6. Збаразька МСЕК Тернопільського р-ну Тернопільської області комунальне некомерційне підприємство „Збаразька центральна лікарня” Збаразької міської ради, 02000702 7. Козівська МСЕК Тернопільського р-ну Тернопільської області комунальне некомерційне підприємство „Козівська центральна районна лікарня Козівської селищної радиˮ, 02000792 8. Кременецька МСЕК Кременецького р-ну Тернопільської області комунальне некомерційне підприємство „Кременецька опорна лікарня” Кременецької міської ради, 43188153 9. Теребовлянська МСЕК Тернопільського р-ну Тернопільської області комунальне некомерційне підприємство Теребовлянської міської ради „Теребовлянська міська лікарняˮ, 02001015 10. Чортківська МСЕК Чортківського р-ну Тернопільської області комунальне некомерційне підприємство „Чортківська центральна міська лікарня” Чортківської міської ради, 02001185 11. Чортківська МСЕК Чортківського р-ну Тернопільської області (справи осіб з інвалідністю в частині громад: Заліщицької, Товстенської, Борщівської, Більче-Золотецької, Мельнице-Подільської, Скала-Подільської, Іване-Пустенської) комунальне некомерційне підприємство „Заліщицька центральна міська лікарня” Заліщицької міської ради, 02000659