Весняні канікули у школах Тернополя: коли розпочнутьс

Весняні канікули у школах Тернополя триватимуть з 24 по 30 березня. Про це повідомила Терену заступниця начальниці міського управління освіти Ірина Сум.

Щодо термінів канікул у школах Тернопільської області, кожна громада встановлюватиме їх індивідуально, уточнила директорка Департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.

Рішення про дати канікул приймається місцевими органами влади, тому в різних школах вони можуть початися в різний час або навіть бути скасовані через карантини чи інші обставини. За словами Ольги Хоми, найраніше канікули розпочнуться у Тернопільській громаді, Кременці та Бережанах.