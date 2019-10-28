Від патріотичного «Тризубу» до лав добровольців – Павлу Міщаку з Тернопілля вручили Лицарський Хрест Добровольця

Народився чоловік 6 червня 1984 року в селищі Березовиця на Тернопільщині. У 1999 році закінчує Острівську ЗОШ I-III ступенів та вступає до Тернопільського державного музичного училища імені Соломії Крушельницької.

Любов до музики гармоніювала із патріотичним духом хлопчини.Так, у часи студентських років долучився до лав громадської спортивно-патріотичної організації «Тризуб» імені Степана Бандери. Разом із Павлом Міщаком в організації перебувало немало свідомих учасників громадського руху, які йшли шляхом послідовної революційної боротьби проти режиму внутрішньої окупації. Керівників «Тризубу» затримували, нав’язували звинувачення, забороняли діяльність на території ворожої Росії, однак патріотичну діяльність організації не вдалося нікому спинити.

Отак гартувався дух вояка на націоналістичних, державницьких ідеях тризубу. Під кінець 2013 року, після нетривалого в’їзду до Франції, чоловік повертається в Україну, а в лютому 2014-го вступає до лав 5-го окремого батальйону ДУК «Правого Сектору». Восени 2016-го, у зв’язку із контузіями, звільнився у запас, а через два роки вже приймав присягу на вірність Батьківщині у лавах Збройних сил України.

Сьогодні доброволець – військовослужбовець розвідувальної роти ВЧ А4267. Захисник добре пам’ятає, як у 2014-му сотні Самооборони Майдану взяли на себе відповідальність за захист Вітчизни. Саме тому й розуміє, якою дорогою ціною дається спокій на мирній стороні.

Вистояти, зберегти державу зможемо, коли збережемо єдність, не зрадимо інтереси Батьківщини – наголосила тернопільська волонтерка Христина Феціца, яка у Тернополі вручала Павлу Міщаку «Лицарський Хрест Добровольця».

— Споконвіку наші герої боролися за нашу державність, незалежність. Ся боротьба триває і досі. Саме зараз ми об’єдналися у цьому наша сила та перемога. Низький уклін добровольцям, які вболіваючи за долю своєї країни, пішли на передову, і ціною своєї крові та власного життя зупинили сильного агресора, — звернулася волонтерка, вручаючи добровольцю почесний орден.