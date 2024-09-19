На Тернопільщині перейменували села Гвардійське та Підгородне

Народні депутати прийняли постанову про перейменування 327 населених пунктів у рамках декомунізації та дерусифікації. Згідно з постановою, перейменовуються назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви.

Як зазначив один із ініціаторів перейменування, колишній голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, деколонізація мапи України почалась. Перша постанова про перейменування нарешті ухвалена. Російських імперських назв на нашій мапі стало на 331 менше. Нові назви отримають 4 райони, 10 міст, 56 селищ, 261 село.

«Витираємо російську імперію спершу з нашої мапи, а потім – з карти світу», – підсумував народний депутат.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів», у Тернопільській області перейменовано:

– село Гвардійське Тернопільського району – на село Гниловоди;

– село Підгородне Тернопільського району – на село Підгороднє.

