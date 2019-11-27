Від сьогодні Будинок правосуддя у Тернополі під надійною охороною

27 листопада 2019 року в приміщенні Будинку правосуддя відбулося представлення працівників територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області.

Із привітальним словом до присутніх звернулися голова господарського суду Тернопільської області Сергій Стопник, голова Тернопільського апеляційного суду Богдан Гірський та новопризначений керівник Служби судової охорони області Едуард Кольцов.

Сергій Стопник підкреслив, що створення Служби судової охорони є довгоочікуваною подією, оскільки необхідність у такому підрозділі виникла давно. Голова господарського суду Тернопільської області висловив впевненість у тому, що судова установа буде захищена від проявів неповаги та агресивно налаштованих громадян, а суддям, працівникам апаратів судів, учасникам судових процесів буде забезпечено належну безпеку та охорону.

У свою чергу, голова Тернопільського апеляційного суду Богдан Гірський подякував військовослужбовцям Національної гвардії України, які охороняли спокій працівників судів впродовж останніх років.

Очільник Служби судової охорони у Тернопільської області Едуард Кольцов зазначив, що Служба судової охорони зробить все від неї залежне для охорони приміщень судів та працівників установи і висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю в питаннях забезпечення правопорядку й безпеки Будинку правосуддя.

Загалом, атмосфера представлення була теплою та невимушеною. З нагоди започаткування співпраці, представники Служби судової охорони вручили присутнім жінкам троянди 💐та пригостили колективи судів тортиками 🎂.

Пресслужба господарського суду Тернопільської області