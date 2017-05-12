Відкриття мистецького фестивалю “Ї”: гармонійне поєднання космічних роботів Сергія Кузнцова та чуттєвої музики

Найближчих 3 дні Тернопіль порине у вир мистецтва, адже уже розпочався Мистецький фестиваль “Ї”. Цього року він пройде під слоганом “Ї – твоя культурна ідентифікація”. Організатори щиро привітали відвідувачів фестивалю та проанонсували події сьогоднішнього дня.

Розпочався фестиваль з виставки геніального тернопільського скульптора, ювеліра та художника. Він створює неймовірні речі у стилі джанк-арт – це мистецтво поєднувати непотрібні речі – бляшанки, запчастини та інші.

У творчості Кузнєцова немає чітких ліній та стандартів, він створює казку. Сам митець зазначає, що створення однієї роботи в нього може тривати до 10 років, все залежить від настрою та бажання творити. “Я все в цьому житті роблю випадково”, – зазначає Кузнєцов.

Його виставки проходять, як в Україні, так і за її межами. Сергій Кузнєцов проанонсував каталог його робіт, який незабаром вийде в світ. Творчість цікавила митця з дитинства: у дитсадку він завжди ліпив фігурки з пластиліну, а в школі та училищі малював усе, що вимагали. Художні здібності перейняв від батька-художника, спостерігаючи за тим, як він працює. Загалом все, що вміє і знає пан Сергій, він вивчив самотужки, окрім фаху токаря.

Виставка скульптур та картин митця проходить під акомпанемент чудової та чуттєвої музики: клавіш та альту у виконанні Тетяни Виклюк та Соні Савчук.

Поєднання музики та космічних робіт створюють неймовірну атмосферу, відвідувачі поринають у вир фантастики та коміксів. Одну роботу митця хочеться розглядати довго, кожен відвідувач здатний побачити у них щось своє.