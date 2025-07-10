Як переселенцям у Тернополі отримати компенсацію за зруйноване житло — нові правила «єВідновлення»

Власники зруйнованого або пошкодженого житла, яке знаходиться в зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях тепер зможуть отримати компенсацію — навіть якщо неможливо провести фізичне обстеження будинку. Уряд 7 липня затвердив постанову, що запускає механізм дистанційного обстеження об’єктів у межах програми «єВідновлення».

Це дозволяє подавати заявку без виїзду комісії — за фото, відео чи супутниковими знімками.

Хто може скористатися новими правилами?

Скористатися дистанційним обстеженням і подати на компенсацію можуть власники житла, яке:

розташоване у зоні активних або можливих бойових дій;

знищене або суттєво пошкоджене внаслідок війни;

внесене (або буде внесене) до Реєстру пошкодженого майна.

Це особливо важливо для людей, які не можуть безпечно відвідати свої будинки через обстріли, замінування або окупацію. Дистанційне обстеження дозволить зібрати докази без ризику для життя.

Як відбуватиметься дистанційне обстеження?

Відтепер комісії при органах місцевого самоврядування або військових адміністраціях зможуть проводити обстеження житла на основі:

супутникових знімків,

відео та фото з дронів,

фотографій, зроблених самим власником.

«Фактично, людина може зробити фото або відео з місця руйнування, подати його разом із заявкою — і це буде достатньою підставою для обстеження та ухвалення рішення про компенсацію», — пояснює Микола Брюховецький, директор Юридичного Гончаренко центру.

Які фото вважаються прийнятними?

Для дистанційного обстеження потрібно надати кольорові, чіткі фото з геолокацією, на яких:

видно всю ділянку і будинок щонайменше з трьох ракурсів;

добре зафіксовані несучі конструкції: стіни, дах, перекриття;

присутні орієнтири: адресні таблички, номери будинків, характерні об’єкти.

Додатково можна додати акти ДСНС, поліції або свідчення очевидців, якщо вони є. Це підвищує шанси на позитивне рішення.

Що відбувається після обстеження?

Якщо комісія визнає матеріали достатніми, складається акт обстеження і житло вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це дає право на отримання житлового сертифіката — документу, що дозволяє придбати нове житло у безпечному регіоні.

Першочергово механізм працюватиме у громадах, де тривають бойові дії, а згодом буде поширений на інші території, включно з тимчасово окупованими.

Як подати заявку?

Заявку на компенсацію можна подати:

через застосунок або портал «Дія»;

офлайн — у ЦНАПі або органі місцевого самоврядування.

Для цього потрібно:

Авторизуватися у «Дії» або звернутися до ЦНАП. Обрати послугу «Компенсація за зруйноване житло». Завантажити фото, описати пошкодження, додати інші документи (за наявності). Подати заявку й очікувати на обстеження або рішення.

Який документ отримає заявник?

У разі позитивного рішення заявнику видається житловий сертифікат. Його можна використати:

для купівлі житла на первинному або вторинному ринку;

для інвестування в нове будівництво;

або для будівництва житла самостійно, залежно від умов реалізації програми.

На що звернути увагу?

Важливо, щоб житло було зареєстроване в офіційних реєстрах — якщо не зареєстроване, потрібно зробити це якомога швидше.

Фото мають бути актуальними та достовірними, інакше у комісії можуть виникнути підстави для відмови.

Якщо вам відмовили — можна оскаржити рішення або звернутися за допомогою до юристів.