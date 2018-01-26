Як Гройсман ходив у державну аптеку в Теребовлянському районі

Сьогодні Володимир Гройсман несподівано проінспектував державну аптеку #20 в селі Золотники Теребовлянського району.

До нього звернулися жителі села Золотники щодо відсутності безкоштовних ліків у цій державній аптеці.

Прем’єр-міністр вирішив сам пересвідчитись у правдивості цих слів й вирушив до аптеки з ЦНАПу, який сьогодні тут відкривали.

В аптеці продавець спростувала інформацію, яку надали Гройсману її односельчани. Показала чеки на безкоштовні медикаменти за програмою «Доступні ліки». А також показала наявність медикаментів, які видаються за рецептом безкоштовно.