Як у тернопільській школі №6 натхнення та душевну рівновагу на весь тиждень “черпали”

1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день музики. В цей день для учнів школи №6 були проведені різноманітні СКІНДи. Ранок розпочався слуханням класичної музики, яку виконував струнний квартет – студенти Тернопільського музичного училища ім. С.Крушельницької. Саме ця музика подарувала душевну рівновагу та натхнення на весь тиждень, – повідомляють у навчальному закладі.

А на шкільні гутірки до школи завітав учитель із школи етнічних барабанів. Трас Шпачук провів ознайомчий майстер-клас з історії ритму в контексті барабанної музики. Також усі бажаючі могли зробити світлину в шкільній фотозоні «Я люблю музику».