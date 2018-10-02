Новини Тернополя 

Як у тернопільській школі №6 натхнення та душевну рівновагу на весь тиждень “черпали”

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1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день музики. В цей день для учнів  школи №6 були проведені  різноманітні СКІНДи. Ранок розпочався слуханням класичної музики, яку виконував струнний квартет – студенти Тернопільського музичного училища ім. С.Крушельницької.   Саме ця музика подарувала душевну рівновагу та натхнення на весь тиждень, – повідомляють у навчальному закладі.

А на шкільні гутірки до школи завітав учитель із школи етнічних барабанів. Трас Шпачук провів ознайомчий майстер-клас з історії ритму в контексті барабанної музики. Також усі бажаючі могли зробити світлину в шкільній фотозоні «Я люблю музику».

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