У п’ятницю в Ланівцях перезахоронять останки тіл воїнів УНР, яких у 1919 році розстріляли більшовики

У п’ятницю, 5 жовтня, у м. Ланівці відбудуться поминальні Богослужіння і перезахоронення останків тіл воїнів Української Народної Республіки, яких розстріляли більшовики у 1919 році. Розпочнеться Богослужіння о 9:00 в центральному Свято-Покровському храмі м. Ланівці, яке очолить Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. Після Літургії буде відслужений чин похорону воїнів УНР, яких при розкопках знайшли майже півсотні.

За інформацією о. Олексія Філюка.