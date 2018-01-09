Як у Тернополі шукають приміщення для обласної школи мистецтв

2 січня відбулося засідання робочої групи щодо вирішення питання забезпечення нежитловими приміщеннями Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети.

На порядку денному стояло кілька питань, а саме: розгляд відповіді на звернення робочої групи до Тернопільської міської ради про можливість передачі нежитлового приміщення, яке б відповідало санітарно-гігієнічним вимогам для закладу освіти, для забезпечення організації створення обласного закладу інтернатного типу на базі Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети; пошуку альтернативних приміщень для школи мистецтв; зміни підпорядкування (головного розпорядника коштів) цієї школи з управління культури на управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

Заступник міського голови м.Тернополя Леонід Бицюра поінформував, що робоча група Тернопільської міської ради проаналізувала мережу закладів середньої освіти м.Тернополя та завантаженість навчальних приміщень та дійшли висновку, що Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів № 21, яка розташована на проспекті Злуки, 51 у Тернополі, має найменшу завантаженість учнями серед усіх інших шкіл, а також має свої певні переваги: близько до парку «Національного Відродження», поруч знаходиться Тернопільський центр дозвілля та ініціатив ім. Довженка,приміщення якого можна використовувати як концертний зал, а також для занять та репетицій. Доповідач зазначив, що це єдиний заклад, який відповідає вимогам Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети, і його можна розглядати як один із можливих варіантів. Водночас, інші присутні заперечували можливості використання школи №21 для потреб школи мистецтв.

Ситуація з приміщеннями школи мистецтв – складна. Для забезпечення навчального процесу цей заклад змушений орендувати приміщення у приватної фірми. На даний час орендодавець піднімає орендну плату, сума якої становитиме понад 43 тисячі гривень в місяць. Якщо на грудень 2017 року Тернопільська обласна експериментальна комплексна школа мистецтв імені Ігоря Герети оплачувала оренду плату за рахунок батьківської плати, то цих коштів буде не достатньо у 2018 році через збільшення орендної плати, а згідно з чинним законодавством збільшувати батьківську плату протягом навчального року неможливо. «Оскільки склалася така ситуація, то вихід єдиний – звернутись з пропозицією та підготувати лист до орендодавця щодо можливості відтермінування підвищення орендної плати до 30 червня 2018 року, тобто до завершення навчального року», – наголосив заступник голови обласної ради Любомир Крупа. Таку пропозицію підтримали усі присутні.

Також заступник голови обласної ради запропонував звернутись до управлінь культури, освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації стосовно пропозицій щодо винайдення нежитлового приміщення, яке б відповідало санітарно-гігієнічним вимогам для закладу освіти, для забезпечення організації створення обласного закладу інтернатного типу на базі Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети.

Підтримали присутні і пропозицію Любомира Крупи доручити управлінням освіти і науки та культури Тернопільської державної адміністрації провести роботу щодо вивчення умов зміни підпорядкування (головного розпорядника коштів) Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети з управління культури на управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.