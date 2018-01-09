Затриманий за хабарництво чиновник вимагав в суді виплатити йому зарплату: чим усе закінчилося

Дивні метаморфози відбуваються навколо уже призабутої, але свого часу дуже резонансної справи щодо колишнього начальника обласного управління захисту прав споживачів Олега Федорціва.

Наприкінці 2015-го чиновника засудили за хабарництво аж до дев’яти років позбавлення волі. Це було безпрецедентне як для посадовця за суворістю покарання, пише газета “Свобода”. Втім, на початку 2017-го апеляційний суд області пом’якшив покарання Федорціву, зменшивши строк до п’яти років. Але екс-посадовець так і не потрапив до колонії, більше того – сьогодні він через суд вимагає виплатити йому понад сто тисяч гривень зарплати за час відсторонення від посади!

Як таке може бути і, власне, чому не виконується судове рішення? Загальновідомо, що у кримінальному праві після розгляду в апеляційній інстанції судове рішення набуває законної сили, незалежно від того, чи оскаржує його зацікавлена сторона у касаційної інстанції. У випадку Олега Федорціва усе склалося інакше – Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, отримавши від засудженого касаційну скаргу і клопотання про зупинення виконання вироку і ухвали апеляційного суду, пішов йому назустріч: засудженого залишили на волі до часу розгляду касаційної скарги, що буває дуже нечасто.

Уже на завершенні 2017, тобто спливло два роки відтоді, як у стінах Тернопільського міськрайонного суду пролунав вирок для екс-начальника, а Феміда досі не сказала остаточного слова. Час «ікс» мав настати 7 листопада – саме на цю дату був запланований розгляд касаційної скарги у столичному суді. Але адвокат і засуджений внесли зміни до касаційної скарги, відтак засідання перенесли на 12 грудня. Хоча, з огляду на попередню тяганину, можна припустити, що і до кінця року «кіна не буде».

Однак, як повідомила прес-служба Апеляційного суду Тернопільської області 4 січня 2018 року, колегія таки відхилила апеляційну скаргу високопосадовця. Тобто Апеляційний суд Тернопільської області залишив без змін рішення Тернопільського міськрайонного суду від 11 жовтня 2017 року, яким Олегу Ф. відмовлено у задоволені позову до Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області про стягнення заробітної плати за час відсторонення його від виконання обов’язків начальника Держспоживінспекції у Тернопільській області.

“Під час розгляду справи судом було встановлено, що 6 грудня 2011 року Олега Ф. призначено на посаду начальника Держспоживінспекції у Тернопільській області, а 9 червня 2016 року — звільнено відповідно до п.1 ч.1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (у зв’язку з реорганізацією Інспекції), – йдеться у повідомленні прес-служби суду. – 17 липня 2014 року слідчим відділом прокуратури Тернопільської області відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). На час слідства та судового розгляду Олега Ф. було відсторонено від посади. Як вбачається з довідки, виданої Інспекцією, позивач перебував на роботі з 5 жовтня по 2 листопада 2015 року та з 19 лютого по 24 березня 2016 року і за цей період йому було виплачено понад 4 тис. 590 грн. заробітної плати, відпускних та лікарняних, що підтверджується матеріалами справи. Доказів щодо перебування позивача на роботі у період відсторонення від обов’язків ним не представлено і судом не здобуто”.

“Варто нагадати, за що Олега Федорціва притягнули до криміналу. Просто кажучи, за системне хабарництво, нібито й не дуже вражаюче за розмірами, але систематичне. Його засудили за те, що разом зі своїм підлеглим він налагодив просту схему вимагання – 2 тисячі гривень за неперевірку магазину чи ресторану або ж перевірку з мінімальним штрафом – 170 гривень. Управління захисту прав споживачів було доволі обмежене у позапланових перевірках – треба було, щоб хтось поскаржився, відтак заяву скеровували аж до Києва – до Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів – для погодження на проведення позапланової перевірки. І цю перепону обходили, «організовуючи» скарги”, – пише газета “Свобода”. – З огляду на такі викриття, чи можна вважати Олега Федорціва «злим генієм»? Навряд чи – він абсолютно вписувався у діючу систему: посади купували, затрачене «відбивали», з «прибутками» ділилися по вертикалі. Так воно і продовжується у часі. «Воїнів світла» серед раті держпосадовців не так уже й багато.

За що він «попав під роздачу» – кажуть по-різному. Колишній міліціонер (у званні підполковника чи полковника) став начальником управління захисту прав споживачів у 2011-му. СБУ почала його «документувати» у 2014-му, що і вилилося у гучне кримінальне переслідування”.