Як завершилася різдвяна дев’ятниця в Козові

31 грудня відбувся пастирський візит Єпископа-помічника Тернопільсько-Зборівського Теодора (Мартинюка) на парафію УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці смт. Козова (Тернопільщина). Архиєрей очолив Божественну Літургію, на якій місцеві священики о. Михайло Забанджала, о. Василь Баглей та вірні парафії дякували Богу за 2017 рік та просили благословення на 2018.

Власне, цього дня відбулося завершення різдвяної дев’ятниці, а приїзд Єпископа, його проповідь і благословення стали для присутніх доброю нагодою духовно приготуватися до Різдва Христового. Що більше – перед Літургією відбулося дарування парафіяльному храму копії Зарваницької ікони, яку Владика освятив під час Всеукраїнської прощі до Зарваниці.

Владика також освятив водосвятну каплицю на подвір’ї біля парафіяльного храму, яка була споруджена завдяки пожертві Романа та Вікторії Бедзісь із далекої Америки.

Фото і текст прес-служби Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.