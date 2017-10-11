Новини Тернополя 

Які приміщення комунальної власності хоче продати тернопільська міська рада. Список

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На наступній сесії міської ради депутатам пропонують підтримати пропозицію щодо продажі комунального майна. Нагадаємо, що Тернопіль підписав меморандум з ProZorro.Продажі , за допомогою якого такі об*єкти мають продаватися відкрито.

  • Якщо коротко, то продавець (місто) розміщує об*єкт на Прозорро, а будь-хто, попередньо зареєструвавшись, може пропонувати свою ціну! Виграє той, то запропонує найвищу. І все це в реальному часі! Учасники стають відомі тільки після завершення торгів, що гарантує рівні права всім учасникам! – наголошує  координатор проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS) Катерина Кондратюк.

ПЕРЕЛІК об’єктів комунальної власності міста, які підлягають приватизації  шляхом продажу на аукціоні

 

№ п/п Назва об’єкта приватизації Адреса об’єкта Загальна

площа,

в т. ч. площа спільного користування

кв. м
1 Нежитлове приміщення вул. Гетьмана Сагайдачного, 1 19,5
2 Нежитлове приміщення вул. Карпенка, 12, прим. 59 112,5
3 Нежитлове приміщення вул. Лесі Українки, 10 130,9
4 Нежитлове приміщення (площа спільного користування) вул. Замкова, 1 36,9
5 Нежитлове приміщення (площа спільного користування) вул. Замкова, 1 16,1
6 Нежитлове приміщення (площа спільного користування) вул. Замкова, 1 16,1
7 Нежитлові приміщення (площі спільного користування) вул. М.Грушевського, 23 295,0
8 Нежитлове приміщення вул. Гетьмана І.Мазепи, 3 160,6

 

 

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