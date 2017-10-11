Які приміщення комунальної власності хоче продати тернопільська міська рада. Список
На наступній сесії міської ради депутатам пропонують підтримати пропозицію щодо продажі комунального майна. Нагадаємо, що Тернопіль підписав меморандум з ProZorro.Продажі , за допомогою якого такі об*єкти мають продаватися відкрито.
- Якщо коротко, то продавець (місто) розміщує об*єкт на Прозорро, а будь-хто, попередньо зареєструвавшись, може пропонувати свою ціну! Виграє той, то запропонує найвищу. І все це в реальному часі! Учасники стають відомі тільки після завершення торгів, що гарантує рівні права всім учасникам! – наголошує координатор проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS) Катерина Кондратюк.
ПЕРЕЛІК об’єктів комунальної власності міста, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
|№ п/п
|Назва об’єкта приватизації
|Адреса об’єкта
|Загальна
площа,
в т. ч. площа спільного користування
кв. м
|1
|Нежитлове приміщення
|вул. Гетьмана Сагайдачного, 1
|19,5
|2
|Нежитлове приміщення
|вул. Карпенка, 12, прим. 59
|112,5
|3
|Нежитлове приміщення
|вул. Лесі Українки, 10
|130,9
|4
|Нежитлове приміщення (площа спільного користування)
|вул. Замкова, 1
|36,9
|5
|Нежитлове приміщення (площа спільного користування)
|вул. Замкова, 1
|16,1
|6
|Нежитлове приміщення (площа спільного користування)
|вул. Замкова, 1
|16,1
|7
|Нежитлові приміщення (площі спільного користування)
|вул. М.Грушевського, 23
|295,0
|8
|Нежитлове приміщення
|вул. Гетьмана І.Мазепи, 3
|160,6