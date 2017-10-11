Які приміщення комунальної власності хоче продати тернопільська міська рада. Список

На наступній сесії міської ради депутатам пропонують підтримати пропозицію щодо продажі комунального майна. Нагадаємо, що Тернопіль підписав меморандум з ProZorro.Продажі , за допомогою якого такі об*єкти мають продаватися відкрито.

Якщо коротко, то продавець (місто) розміщує об*єкт на Прозорро, а будь-хто, попередньо зареєструвавшись, може пропонувати свою ціну! Виграє той, то запропонує найвищу. І все це в реальному часі! Учасники стають відомі тільки після завершення торгів, що гарантує рівні права всім учасникам! – наголошує координатор проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS) Катерина Кондратюк.

ПЕРЕЛІК об’єктів комунальної власності міста, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні

№ п/п Назва об’єкта приватизації Адреса об’єкта Загальна площа, в т. ч. площа спільного користування кв. м 1 Нежитлове приміщення вул. Гетьмана Сагайдачного, 1 19,5 2 Нежитлове приміщення вул. Карпенка, 12, прим. 59 112,5 3 Нежитлове приміщення вул. Лесі Українки, 10 130,9 4 Нежитлове приміщення (площа спільного користування) вул. Замкова, 1 36,9 5 Нежитлове приміщення (площа спільного користування) вул. Замкова, 1 16,1 6 Нежитлове приміщення (площа спільного користування) вул. Замкова, 1 16,1 7 Нежитлові приміщення (площі спільного користування) вул. М.Грушевського, 23 295,0 8 Нежитлове приміщення вул. Гетьмана І.Мазепи, 3 160,6