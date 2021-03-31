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7,99 за кубометр, – тернопільські постачальники газу одні з найдорожчих

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газ, гроші, тарифи, Тернопіль

Постачальники газу оприлюднили ціни на «блакитного палива» на наступний місяць. Кожна компанія запропонує власну ціну, виходячи з ринкових умов.

Відтак одразу 14 компаній оприлюднили кращі пропозиції на квітень: від 6,70 до 6,98 грн за кубометр.

Переглянути інформацію про компанії, що торгують блакитним паливом, та вартість їхніх послуг можна на реєстрі постачальників газу. Таким чином, жителі Тернопільщини зможуть моніторити ціни на газ та обирати для себе вигідну пропозицію.

До слова, тернопільські постачальники газу одні з найдорожчих – продають газ по 7,99 за кубометр.

Переходьте за посиланням https://cutt.ly/DkqL5aH

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