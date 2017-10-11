У Тернополі поліцейські торгівлю людьми класифікували як легкий злочин?!

Нещодавно відносно посадових осіб Галицького коледжу правоохоронними органами було порушено три кримінальні справи, а саме:

1. УБОЗ УМВС України в Тернопільській області порушено кримінальну справу №1200441 від 05.08.2010 року за фактом торгівлі людьми відносно посадових осіб Галицького інституту ім. В’ячеслава Чорновола, які під виглядом навчальної практики вивезли за межі України майже півсотні студентів з метою їх незаконної трудової експлуатації.

З прокуратури Тернопільської області надійшла відповідь що по даному факту в Тернопільський міськрайонний суд направлено обвинувальний висновок за ч. 1 ст. 190 КК України «Шахрайство» стосовно проректора практичного навчання та розвитку інституту, завідувача кафедри туризму Галицького інституту ім. В’ячеслава Чорновола Триснюка В.М.

Постановою Тернопільського міськрайонного суду від 12.08.2011 року Триснюка В.М. звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 190 КК України та передано його на поруки трудовому колективу коледжу.

Тобто, міліція проводила цілий рік досудове розслідування по кримінальній справі за фактом торгівлі людьми, а за результатами роботи оперативних працівників та слідчих в суд направлено легкий злочин як звичайне шахрайство відносно одного працівника інституту, який взяв на себе всю вину.

2. Слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області порушено кримінальну справу № 317 від 31.01.2011 року за фактом заволодіння службовими особами Галицького інституту імені В. Чорновола м. Тернопіль, за попередньою змовою із службовими особами Тернопільської міської ради грошовими коштами міського бюджету у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.(Привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинено у великих розмірах).

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2005-2010 рр. службові особи інституту, знаючи, що вказаний навчальний заклад у відповідності до одержаних ліцензій та сертифікатів про акредитацію спеціальностей, є вищим навчальним закладом ІІ-го рівня акредитації, складали та подавали у Тернопільську міську раду для затвердження і виділення грошових коштів з міського бюджету штатні розписи із завищеними посадовими окладами працівників як для вищого навчального закладу ІІІ-го рівня акредитації.

Надалі службові особи Галицького інституту, не надаючи послуг з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра, не маючи для цього ліцензії Міністерства освіти й науки України, сертифікату про акредитацію за ІІІ-ім рівнем жодної спеціальності (напряму), на підставі зазначених штатних розписів, із внесеними неправдивими відомостями щодо посадових окладів, за попередньою змовою зі службовими особами Тернопільської міської ради, безпідставно отримували з бюджету м. Тернополя грошові кошти для виплати заробітної плати в завищених розмірах, як для вищого навчального закладу ІІІ-го рівня акредитації.

Всього, у період з 2005 року до 2010 року службові особи вказаного інституту за попередньою змовою зі службовими особами Тернопільської міської ради безпідставно одержали з бюджету м. Тернополя грошових коштів на суму 159 504 грн., чим завдали збитків міському бюджету на вказану суму. Незаконно отримані шляхом зловживання своїм службовим становищем бюджетні кошти службові особи даного вищого навчального закладу використали на власні потреби.

08.11.2012 року кримінальна справа №317 від 31.01.2011 року з УСБУ в Тернопільській області направлена в Прокуратуру Тернопільської області для прийняття процесуального рішення.

01.04.2012 року кримінальна справа №317 від 31.01.2011 року з Прокуратури Тернопільської області направлена до СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області де 19.11.2012 року дана кримінальна справа успішно закрита у зв’язку з “відсутністю” ознак складу злочину.

Щоб було зрозуміло працівниками СБУ, прокуратури та поліції протягом двох років проводилось досудове розслідування за матеріалами кримінальної справи по тяжкому злочину, яку просто так відкрити неможливо і в кінці дана справа була закрита. Тобто, виходить така ситуація, що на момент порушення справи були ознаки тяжкого злочину, а через рік дані ознаки зникли? З приводу цього можна зробити декілька висновків:

1. Були підстави проведення досудового розслідування, але вони під «впливом» поважних посадових осіб зникли та справу закрили.

2. Низька кваліфікація правоохоронців, тоді виникає питання про кваліфікаційний рівень наших правоохоронців, які порушили тяжкий злочин та рік слідили справу. Дуже потужний коефіцієнт корисної дії роботи СБУ, прокуратури та поліції.

3. Кримінальне провадження №12017210000000192 від 9 червня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСБУ в Тернопільській області виявлено факт привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем з боку директора Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола Баб’юк М.П. Остання використовує підроблений диплом кандидата фізико-математичних наук серії ДК № 002405 (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 13.01.1999 року, протокол №22-07/1) для отримання вищих посад та відповідних надбавок.

За вказаними даними, президія Вищої атестаційної комісії України не розглядала і не приймала відповідного рішення про присудження Баб’юк М.П. вищезазначеного наукового ступеня.

Згідно з листами Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування в матеріалах президії Вищої атестаційної комісії України від 13 січня 1999 року містяться чотири постанови про видачу дипломів кандидата фізико-математичних наук з № 20-07/1 по № 23-07/1. Цими постановами, у тому числі постановою № 22-07/1, у вказанім дипломі Баб’юк М.П. не приймалося рішення про видачу диплома кандидата фізико-математичних наук Баб’юк М.П.

Невже і надалі ця особа, яка у всьому потакає міському голові м.Тернополя і неодноразово була фігурантом кримінальних проваджень та гучних скандалів буде використовувати Галицький коледж у своїх корисливих цілях,та політично-партійних ігр ???Далі буде, – пише ГІП.