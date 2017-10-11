У Тернополі є небезпечна вулиця… без тротуару
І це тернополяни можуть виправити, підписавши петицію – http://e-dem.in.ua/ternopil/Petition/View/776
- Друзі, особливо ті хто часто проїздить вузьким одностороннім провулком Галицьким з виїздом на вулицю Збаразьку, там на частині ділянки на закритому повороті і при різкому підйомі повністю відсутній тротуар. Людям доводиться досить небезпечно іти по дорозі, а автомобілістам, відповідно, їх оминати. Проблема, як на мене, може торкатись тернополян з різних куточків міста. Щоб була зрозуміла важливість та актуальність даної проблеми збираємо підписи під відповідною петицією, – розповідає депутат міської ради Іван Сороколіт.
За словами тернополянина Володимира Гаврилюка, тротуар там потрібен, це обов’язково, бо люди які спускаються зі Збаразької по клаптику тротуару по стороні де церква, переходять дорогу на протилежну сторону, на самому повороті і їх ніколи не видно.
- Тому доцільно тротуар з лівої сторони, щоб якась мама з коляскою не опинялась з правої сторони авто, як більш віддаленої від водія, а для багатьох початківців, взагалі не контрольованої, бо відчуття габаритів авто у них ще не вироблене. До того ж, внизу провулку, є доволі великий шмат цього тротуару з лівої сторони, в той час, як з правої лише незначна частина зверху на самому підйомі. Потік людей більший з лівої сторони, адже вони спускаються зі Старого парку чи рухаються від 6-го магазину по Галицькій і переходять вулицю на розвилці, рухаючись коротким шляхом на Збаразьку, а з правої сторони лише один житловий будинок і АТП,- каже чоловік.