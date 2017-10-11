У Тернополі є небезпечна вулиця… без тротуару

І це тернополяни можуть виправити, підписавши петицію – http://e-dem.in.ua/ternopil/Petition/View/776

Друзі, особливо ті хто часто проїздить вузьким одностороннім провулком Галицьким з виїздом на вулицю Збаразьку, там на частині ділянки на закритому повороті і при різкому підйомі повністю відсутній тротуар. Людям доводиться досить небезпечно іти по дорозі, а автомобілістам, відповідно, їх оминати. Проблема, як на мене, може торкатись тернополян з різних куточків міста. Щоб була зрозуміла важливість та актуальність даної проблеми збираємо підписи під відповідною петицією, – розповідає депутат міської ради Іван Сороколіт.

За словами тернополянина т