У Тернопільській університетській лікарні готують корпус для лікування хворих із COVID-19
У чотириповерховому корпусі підводять 105 кисневих точок та розгортають 86 ліжко-місць. На другому поверсі буде розміщено відділення інтенсивної терапії на шість ліжко-місць, де перебуватимуть пацієнти, які потребують вентиляційної підтримки. На інших поверхах, де сьогодні розташовані відділення ендокринології, пульмонології, гастроентерології та ревмокардіології, лікуватимуться хворі на коронавірус.
«У даному корпусі лікуватимуться пацієнти із гострою ковідною пневмонією або іншою симптоматикою. Працювати будемо у круглодобовому режимі, – розповідає генеральний директор КНП «Тернопільська університетська лікарня» ТОР Василь Бліхар. – Даний корпус буде повністю ізольований. Тут не перебуватимуть пацієнти не з ковідною інфекцією. У копусі є цифровий рентген-апарат, апарати функціональної діагностики – УЗД, ЕКГ, кабінет ендоскопії, тобто все є на місці, що не потребує додаткових доопрацювань».