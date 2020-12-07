У Тернопільській університетській лікарні готують корпус для лікування хворих із COVID-19

У чотириповерховому корпусі підводять 105 кисневих точок та розгортають 86 ліжко-місць. На другому поверсі буде розміщено відділення інтенсивної терапії на шість ліжко-місць, де перебуватимуть пацієнти, які потребують вентиляційної підтримки. На інших поверхах, де сьогодні розташовані відділення ендокринології, пульмонології, гастроентерології та ревмокардіології, лікуватимуться хворі на коронавірус.

Загалом на перепрофілювання цього корпусу спрямували 1 млн 980 тис. грн. Очікується, що роботи завершаться до кінця грудня і з того моменту, відповідно, розпочнуть прийом та лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією

«У даному корпусі лікуватимуться пацієнти із гострою ковідною пневмонією або іншою симптоматикою. Працювати будемо у круглодобовому режимі, – розповідає генеральний директор КНП «Тернопільська університетська лікарня» ТОР Василь Бліхар. – Даний корпус буде повністю ізольований. Тут не перебуватимуть пацієнти не з ковідною інфекцією. У копусі є цифровий рентген-апарат, апарати функціональної діагностики – УЗД, ЕКГ, кабінет ендоскопії, тобто все є на місці, що не потребує додаткових доопрацювань».