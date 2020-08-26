З 1 вересня на Тернопільщині стартує масштабна інспекційна кампанія з виявлення неоформлених працівників

Управління Держпраці у Тернопільській області звертає увагу, що з 1 вересня 2020 року стартує масштабна інспекційна кампанія з виявлення неоформлених працівників. На виконання окремого доручення т.в.о. Голови Держпраці України Віталія Сажієнка з метою забезпечення ефективного контролю за оформленням трудових відносин в області триває активна інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання. У червні-липні цього року інспектори праці здійснили 2487 безпосередніх інформаційних візитів до роботодавців, у тому числі: в торгівлі – 1709 інформаційних відвідувань; сільському господарстві – 307; будівництві – 240; організації харчування – 38; АЗС – 129 та на транспорті – 58.

Звертаємо увагу роботодавців на неприпустимість допуску до роботи неоформлених працівників. Незадекларована праця створює недобросовісну конкуренцію, наносить шкоду суспільству, державі та працівнику. Якщо ви вважаєте, що використання незадекларованої праці спрощує ведення бізнесу та зменшує фінансові витрати, Ви помиляєтеся.