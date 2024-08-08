З центральної частини Тернополя демонтують виносну рекламу

Упродовж двох тижнів з центральної частини Тернополя будуть демонтовані виносні рекламні засоби – штендери. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради Тернополя 8 серпня.

Для забезпечення належного комплексного благоустрою міста та збереження його історичної частини комунальним підприємством «Парк Загребелля» буде розірвано договори з суб’єктами господарювання на розміщення штендерів в межах історичного ареалу «Середмістя» та демонтовано їх.

Суб’єкти господарювання повинні самостійно демонтувати виносну рекламу. У разі невиконання, робоча група організує проведення демонтажу штендерів спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями у двотижневий термін.