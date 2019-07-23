За добу в Тернополі сталось три ДТП, в яких постраждали 5 людей

22 липня в м. Тернопіль протягом доби сталось три дорожньо-транспортні пригоди внаслідок яких постраждало 5 людей.

Перша аварія сталась близько 09.00 годин по вул. Збаразькій поблизу магазину «Оселя», де не розминулись «Daewoo Lanos» (автомобіль «Таксі Тернопіль 549») та «Тоуota Corolla». В цій ДТП постраждала 23-річна пасажирка таксі, місцева жителька, яку з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, забійна рана лівої скроні, закрита травма носа» госпіталізовано в Тернопільську університетську лікарню.

Близько 17.00 годин по вул. С.Бандери,87 відбулось зіткнення автомобілів «ВАЗ-2108» та «Honda». В ході аварії постраждали люди, які перебували в обох автомобілях. Місцевих жителів, 25-річного водія та 19-річного пасажира «ВАЗ-2108», з численними травмами госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню, а ось 12-річну пасажирку автомобіля «Honda», жительку м. Олександрія Кіровоградської області, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку» госпіталізована в Тернопільську обласну дитячу лікарню.

Через годину після цієї аварії, по вул.. В.Великого, 3, поблизу церкви св. Апостола Петра, зіткнулись автомобіль «ЗАЗ-1103 «Славута»» та мопед. Внаслідок ДТП травмувався 58-річний житель м. Тернополя, який перебував за кермом мопеда. Його з діагнозом «Закритий перелом нижньої третини лівої гомілки, перелом ключиці зліва» госпіталізовано в Тернопільську міську лікарню №1.