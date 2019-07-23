На Тернопільщині скасовано карантинний режим

При проведенні інвентаризації вогнища карантинного організму – віспи (шарки) слив, встановлено, що сад в с. Берем’яни Бучацького району, де було виявлено дане захворювання у 1997 році на площі 2,0 га, викорчовано та спалено. Відповідно розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17.07.2019 року № 271-од скасовано карантинний режим по віспі (шарці) слив у селі Берем’яни Бучацького району Тернопільської області.

Також, при проведенні інвентаризації вогнищ амброзії полинолистої у м. Почаїв Кременецького району встановлено, що на території площею 0,5 га, де було виявлено карантинний бур’ян, побудовано житловий будинок, а узбіччя вулиці покрито асфальтним покриттям, внаслідок розширення дороги. Вся територія заасфальтована, рослини амброзії полинолистої відсутні. Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07.07.2019 року № 210-од скасовано карантинний режим по амброзії полинолистій на площі 0,5 га у м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області.