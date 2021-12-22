Креатор-Буд на Всеукраїнському форумі “Реформа містобудування – екватор”

Голова Ради директорів девелоперської компанії Креатор-Буд Ігор Гуда взяв участь у форумі «Реформа містобудування — екватор», де поділився з учасниками форуму позитивним довсідом компанії «КРЕАТОР-БУД» щодо роботи в період діджиталізаціі країни, передових технологій, роботи в ЄДЕССБ та отримання дозвільної документації у сфері будівництва.

Під час даного заход, його учасники обговорили основні здобутки реформи містобудівної галузі, регуляцію будівельного ринку в Україні, а також співпрацю з бізнесом.

Даний форум проведено за ініціативи Офісу простих рішень та результатів у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України, а також Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Учасники заходу:

– Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов,

– Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет,

– голова політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк,

– експерти Офісу простих рішень та результатів Гіоргій Цхакая,

– представники Конфедерації будівельників України,

– представники профільного комітету Верховної Ради,

– представники Міністерства цифрової трансформації,

– представники Європейської бізнес асоціації,

– представники Американської торгівельної палати,

– представники Будівельної палати,

– представники Ради бізнес-омбудсмена,

– представники Спілки українських підприємців,

– представники Нотаріальної палати

– представники Всеукраїнської асоціації громад.