Креатор-Буд на Всеукраїнському форумі “Реформа містобудування – екватор”
Голова Ради директорів девелоперської компанії Креатор-Буд Ігор Гуда взяв участь у форумі «Реформа містобудування — екватор», де поділився з учасниками форуму позитивним довсідом компанії «КРЕАТОР-БУД» щодо роботи в період діджиталізаціі країни, передових технологій, роботи в ЄДЕССБ та отримання дозвільної документації у сфері будівництва.
Під час даного заход, його учасники обговорили основні здобутки реформи містобудівної галузі, регуляцію будівельного ринку в Україні, а також співпрацю з бізнесом.
Даний форум проведено за ініціативи Офісу простих рішень та результатів у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України, а також Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Учасники заходу:
– Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов,
– Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет,
– голова політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк,
– експерти Офісу простих рішень та результатів Гіоргій Цхакая,
– представники Конфедерації будівельників України,
– представники профільного комітету Верховної Ради,
– представники Міністерства цифрової трансформації,
– представники Європейської бізнес асоціації,
– представники Американської торгівельної палати,
– представники Будівельної палати,
– представники Ради бізнес-омбудсмена,
– представники Спілки українських підприємців,
– представники Нотаріальної палати
– представники Всеукраїнської асоціації громад.