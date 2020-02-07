За умисне заподіяння поліцейському тілесних ушкоджень тернополянину загрожує до п’яти років тюрми

Вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 ККУ раніше неодноразово судимому жителю обласного центру. 47-річний зловмисник наніс тілесні ушкодження співробітнику Тернопільського відділу поліції.

Зловмисник прийшовши до адміністративного приміщення відділу поліції влаштував скандал, а коли поліцейський зробив йому зауваження, наніс останньому удар у голову. Правоохоронець звернувся за допомогою до медиків, не госпіталізовувався.

Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 КПК та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Триває досудове розслідування.