12:15 | 7.02.2020
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Новини Тернополя 

За умисне заподіяння поліцейському тілесних ушкоджень тернополянину загрожує до п’яти років тюрми

Irena 3 Views Прокоментуй!
Вирішується питання про оголошення підозри  у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 ККУ раніше неодноразово судимому жителю обласного центру. 47-річний зловмисник наніс тілесні ушкодження співробітнику Тернопільського відділу поліції.
 
Зловмисник прийшовши до адміністративного приміщення відділу поліції влаштував скандал, а коли поліцейський зробив йому зауваження, наніс останньому удар у голову. Правоохоронець звернувся за допомогою до медиків, не госпіталізовувався.
 
Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 КПК та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Триває досудове розслідування.
 

 

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